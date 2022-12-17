Çayın yanına lezzetli bir tarif arıyorsanız deneyebilirsiniz: Kalp kurabiye
Çayın yanına hem lezzetli hem de görsel olarak güzel bir tarif arıyorsanız kalp kurabiye tarifini deneyebilirsiniz... İşte tarif için gerekli malzemeler ve tarifin yapılış aşamaları...
Lezzet’in mutfağında bu hafta Şef Başak Öngel kalp kurabiye tarifini paylaşıyor. İşte ağızda dağılan kalp kurabiye tarifi için gerekli malzemeler ve video eşliğinde tarifin yapılış aşamaları:
MALZEMELER
- ½ yumurta
- 50 gr tereyağı
- ½ çay bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1,5 su bardağı un Vanilin
- Kabartma tozu
Süslemek için;
- Ahududu reçeli
TARİFİN YAPILIŞI İÇİN VİDEOLU ANLATIM