Çayın yanına lezzetli bir tarif arıyorsanız deneyebilirsiniz: Kalp kurabiye

Lezzet’in mutfağında bu hafta Şef Başak Öngel kalp kurabiye tarifini paylaşıyor. İşte ağızda dağılan kalp kurabiye tarifi için gerekli malzemeler ve video eşliğinde tarifin yapılış aşamaları:

MALZEMELER

½ yumurta

50 gr tereyağı

½ çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1,5 su bardağı un Vanilin

Kabartma tozu



Süslemek için;

Ahududu reçeli



TARİFİN YAPILIŞI İÇİN VİDEOLU ANLATIM