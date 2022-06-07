Chemex diye yazılır Kemeks diye okunur... Chemex nedir, nasıl demlenir? İşte mükemmel Chemex demleme yöntemi

Muhteşem aromaları ve sağlığa faydalarıyla gün içindeki zindeliğimizi ve enerjimizi korumamızı sağlayan kahve; damak zevkine göre kararında tüketilirse keyifli bir alışkanlık olarak hayatımızda yer alıyor. Kahve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiyse ve kahve içerken zevk almak isteyenler; eğlenceli ve keyifli bir demleme yöntemi olan chemex ile denemeye ne dersiniz? Chemex demleme yöntemi hakkında pratik bilgileri Romm Coffee kurucusu Ayhan Mortepe’den öğreniyoruz.

CHEMEX KAHVE DEMLERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Nitelikli bir kahve içmek için öncelikle çekirdek seçimini doğru yapmak gerekiyor. Çekirdek seçiminden sonra ise demleme ekipmanları ve doğru kullanılması geliyor. “Chemex’i Alman kimyager Peter Schlumbohm , 1943 yılında icat ettiğinde en popüler ekipmanlardan olacağını tahmin etmemişti herhalde. Pour Over adıyla da geçen Chemex; kimyagerin laboratuvarda kullandığı, yüksek ısıya oldukça dayanıklı olan borosilikatlı özel bir cam huni ve deney şişelerini birleştirerek oluşturduğu bir tasarım. Bu tasarıma geniş bir hava kanalı da ekleyerek, hazneye su eklendiği sırada içerideki havanın rahatlıkla dışarı çıkmasını sağlıyor.

CHEMEX DEMLEMEK İÇİN HANGİ EKİPMANLAR KULLANILIR?

Orta kısım, yani boğum bölümünün altındaki çıkıntı “belly button” olarak adlandırılmaktadır ve bir ölçüm alanı olarak kullanılır. 2-3 kişilik bir kahve yapmak için; 40 gram kahve, kaynamış su, iyi bir tartı ve tabii ki de bir Chemex ve filtresine ihtiyacınız var.

CHEMEX İLE KAHVE NASIL DEMLENİR?

Chemex demlerken damak tadınıza göre su-kahve oranı ile oynayabilirsiniz. Ama bizim önerimiz 1/14 gibi bir oran kullanmanız. Yani bu da demek oluyor ki 40 gram kahveniz var ise 560 mililitre suyunuzun olması gerekiyor. Suyu dökmek için biz ‘swan neck’ ismi verilen ocak üstü tipinde kettle'lar kullanıyoruz. Kettle'ın ağız kısmı aşağıdan kıvrılarak geldiği için eşit debide su dökmenizi ve döktüğünüz suyu da kontrol edebilmenizi sağlıyor. Ama evinizde herhangi bir çaydanlık ile de benzer bir demleme standardı yakalayabilirsiniz.

ADIM 1: FİLTRE KAĞIDI

Öncelikle kağıt filtreyi elimizle üç yaprağı bir kenarda, diğer tek yaprağı da öteki kenarda olmak üzere ayırdıktan sonra ağızlık olan kısmına üç yapraklı kısmı denk getirip elimizle yerleştiriyoruz. Kalın olan tarafı buraya denk getirmemizdeki amaç ağız kısmından suyun kaçış ihtimalini ortadan kaldırmak.

ADIM 2: KAĞIT FİLTREYİ ISLATIN

Sonraki adımda ise kağıt filtreyi, sıcak su yardımıyla iyice ıslatıyoruz. Bu işlemin de üç temel amacı var. Chemex'i ısıtmak, filtreyi yapıştırmak ve kağıt filtrenin sahip olacağı kuru kağıt tadını ortadan kaldırmak.

ADIM 3: KAHVE ÖĞÜTÜLÜR

Sonrasında Chemex bir kenarda beklerken, ayırdığımız taze kavrulmuş 40 gram kahveyi elektronik bir öğütücü veya bir el değirmeni yardımıyla sofra tuzu kıvamında öğütüyoruz. Eğer önceden öğütülmüş bir kahveniz varsa 4 çorba kaşığı kahve aşağı yukarı 40 grama tekabül edecektir.

Chemex'in içerisindeki suyu boşalttıktan sonra öğütülmüş kahvenizi filtrenin içine dökebilirsiniz. Chemex'i sağa sola yavaşça sallayın. Bu sayede kahvenin yüzeyini eşitlemiş olacaksınız. Su dökmeye başlamadan önce tartının '0' olduğuna emin olun

İlk aşamamız "blooming" yani kahvenin içerisindeki gazların ortaya çıktığı "uyanma" süreci. Burada amaç bütün taneleri ıslatıp su ile genleşmelerini sağlamak. Ortadan dışarıya spiral hareketlerle suyumuzu dökmeye başlayabiliriz.

CHEMEX KAHVE KAÇ DAKİKADA DEMLENİR?

Toplamda 3 döküşte 560 ml su dökecek şekilde ayarlayın, süreniz 4-6 dakika arasında olacaktır. Eğer daha erken bir sürede biterse, kahvenizin “under extraction” yani tam olarak çözünmediğine işaret eder ve yüz buruşturucu düzeyde ekşi tatlar verir. Bu kahvenizin olması gerekenden fazla kalın öğütülmüş olduğuna veya suyunuzun düşük ısılarda olmasına işarettir. Eğer süre 6 dakika üzerine çıkarsa, burada da ya kahveniz olması gerekenden daha ince öğütülmüş veya su sıcaklığınız olması gerekenden yüksektir anlamına gelir. Ortalama su sıcaklığınız 90-94 derece arasında ve öğütme seviyeniz Comandante 27-32 Klik arasında olmalıdır.

Karmaşık gibi görünen ama bir iki denemeyle çok kolay ve zevkli olduğunu anladığınız bu yöntemle siz de kendi baristanız olabilirsiniz. Chemex ile kahvenin tüm aromalarını tertemiz bir şekilde alabileceğiniz kahveniz hazır. Afiyet olsun!