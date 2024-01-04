Daha iyi yemek pişirmek için 10 basit ipucu

Yemek yapmak herkesin bilmesi gereken önemli bir beceridir. Ancak bazen özellikle genç nesil için zorlayıcı olabiliyor. Çoğu zaman insanlar bu yoğun çağda fast food ve hazır yemeklerin rahatlığını tercih ediyor ancak bu kolay çözümler sağlığı tehlikeye atabilir.

Bu yüzden mutfağa gidip yemek pişirme becerilerinizi geliştirmenin zamanı geldi. Kendiniz ve sevdikleriniz için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilerek sıcak ve lezzetli yemekler pişirmek harika bir duygu olacak.

DAHA İYİ YEMEK PİŞİRMEK İÇİN 10 İPUCU

1. Çok yönlü yemek pişirmek için maşa kullanın

Eğer spatulalarla uğraşıyorsanız maşa tam size göre olabilir. Maşalar hem sağlamdır hem de neredeyse her şeyin üstesinden gelebilirler. Yapışmaz tencereniz varsa naylon uçlu maşaları tercih edin.

2. Her şeyi hava almaz kaplarda saklayın

Sebzeleri kesmek, bir vazoya koymak ve bir hafta boyunca taze kalması için nemli bir kağıt havluya sarmak bazıları için çok fazla iş olabilir. Eğer siz de böyleyseniz mutfağınızda hava almayan kaplara ihtiyacınız var demektir. Meyveler ve salata yeşillikleri de dahil olmak üzere yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutar ve aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu bir seçimdir.

3. Sarımsak presiyle uğraşmayın

Sarımsakları soymak ve preslemek sıkıcı bir iş olabilir. Sarımsakları kesme tahtası üzerinde parçalamak için büyük bir bıçağın düz tarafını kullanarak zaman kazanın. Kabuğu zahmetsizce soyulur ve hızla kıyılabilirsiniz. Bir şef bıçağı işi verimli bir şekilde yaptığında süslü aletlere gerek yoktur.

4. Farklı malzemeler için ayrı kesme tahtaları

Sarımsak kestiğiniz tahtada meyveleri kestiğinizi hayal edin. Lezzet karışıklığını önlemek için farklı görevlerde ayrı kesme tahtaları belirleyin. Birini soğan ve sarımsak için, diğerini ise meyveler, peynirler ve diğer aromatik açıdan hassas malzemeler için saklayın.

5. Kurutulmuş olanların yerine taze otlar

Eğer otların yeşil olması gerekiyorsa bırakın olsunlar. Taze otlar (maydanoz, fesleğen, kişniş, kekik, tarhun veya frenk soğanı) yemeklerinize canlılık ve lezzet katar. Kurutulmuş versiyonları biraz işe yarayabilir ancak hassas yapıları, iki kez kullanmadan önce genellikle güçlerini kaybetmeleri anlamına gelir.

6. Önceden doldurulmuş baharat raflarına dikkat edin

Baharatlar zamanla çekiciliğini kaybeder. Önceden doldurulmuş bir baharat rafı kullanışlı görünebilir ancak bu, lezzetsiz yemeklere giden bir kısayoldur. Tarçın, karanfil, köri tozu, kimyon, pul biber gibi baharatların tazeliğini ve etkisini sağlamak için gerektiği kadar ve az miktarda satın alınmalıdır.

7. Aşırı pişirmekten kaçının

Yemek pişirmenin en büyük günahı aşırı pişirmektir! Yiyeceği pişmeden hemen önce ocaktan almayı ve kendi iç sıcaklığında pişmesini beklemeyi öğrenin. Daha fazla pişirebilirsiniz ancak fazla pişmiş yiyecekleri kurtarmak neredeyse imkansızdır.

8. Tuz, sirke ve zeytinyağı

Tuz düşman değildir; ancak uygun baharat önemlidir, bu nedenle tuzdan korkmanıza gerek yoktur. Yemeğinizin tadı güzel ama harika değilse muhtemelen daha fazla tuza ihtiyacı vardır. Veya bir şeyler kötü geliyorsa, asitlik için bir miktar sirke veya limon ekleyebilirsiniz.

Kuru veya yapışkan yiyecekler için bir miktar zeytinyağı yardımcı olabilir. Bu üç basit bileşen, cansız bir yemeği mutfak zevkine yükseltebilir.

9. Normal soğan yerine arpacık veya pırasayı tercih edin

Günlük yemek pişirmek için arpacık soğanı veya pırasa gibi daha hafif soğanları tercih edin. Keskin soğanlar iyidir ancak daha yumuşak olanlar yemeğinizin en iyisini ortaya çıkarır. Doğru soğanı seçerek yemek pişirme denemelerinizi daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Arpacık soğanı çiğ salatalarda ve salata soslarında harikadır. Yumuşaklıkları, çiğ soğanın keskinliği olmadan hoş bir soğan aroması katıyor. Çiğ soğanın keskinliğini değil de çıtırlığını arzulayanlar için idealdir.

10. Uygun meyve depolama

Buzdolapları çoğu ürünün tadını köreltebilir. Yakın zamanda yemeyi planlamıyorsanız elma, portakal, armut ve muz gibi meyveleri buzdolabından uzak tutun. Domates, avokado ve biber de buzdolabının dışında daha iyi tüketilir.

Ama havalar sıcaksa o ayrı bir konu. Meyveleri soğutmanın amacı doğal olgunlaşma sürecini yavaşlatmaktır. Ancak sıcak havalarda bu süreç hızlanarak dışarıda bırakılan meyvelerin raf ömrü kısalır.