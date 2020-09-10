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Mozarellalı simit kıtırlı salata

Şef Müge Ergül'den mozarellalı ve simitli kıtır salata

Malzemeler
1 simit
Zeytinyağı
8-10 çeri domates
4-5 salatalık
10-15 mini mozarella
8-10 çekirdekleri ayıklanmış yeşil zeytin
3-5 dal taze kekik
Tuz
Karabiber

Hazırlanışı
Simitleri ince ince dilimleyin. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ekledikten sonra bir fırın tepsisine yağlı kağıt üzerinde 200 derecede yaklaşık olarak 10 dakika kıtır olana kadar pişirin. Daha sonra derin bir kap içine zeytin, domates, salatalık, top mozarella ve kekikleri ekleyip karıştırın. Kıtır simitleri de ekleyip servis etmeden önce üzerine az miktarda zeytinyağı ekleyin.

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