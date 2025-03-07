İftar için hafif tatlılar: Bir diyetisyene göre 5 farklı fit tatlı tarifi

Ramazan'ın en sevilen tatlılarından Güllaç, hafifliğiyle bilinen tiramisu, ya da fırında elma tatlısı... Hepsi iftar sonrası rahatlıkla tüketebileceğiniz hafif tatlılar arasında yer alıyor. İşte Uzman Diyetisyen Perihan Kılıç'ın tarifleriyle fit tatlılar...

Diyetisyen Kılıç şunları söylüyor: Dışarıda yediğimiz bir dilim cheesecake yaklaşık 800 kalori, bu kaloriyi yakmak için yaklaşık 3-4 saat yürümeliyiz. Aslında yürüyüş gibi egzersizleri kilo vermek için yapmalıyız. Yediğimiz besinleri dengelemek için yaparsak mevcut kilomuzu korumuş oluruz veya yaptığımız egzersiz yetersiz kalırsa kilo alabiliriz. Bu süreçte de sağlıklı tatlı yaparak alınan kaloriyi azaltmak elinizde. Verdiğim tarifler yaklaşık 100-200 kaloridir. Rahatlıkla iftar sonrası ara öğün hakkınız yerine tüketebilirsiniz.

İFTARDA YAPILACAK TATLILAR - İFTAR İÇİN FİT TATLI ÖNERİLERİ

ŞEKERSİZ GÜLLAÇ

5 yaprak güllaç yaprağı

12 adet hurma

1 litre süt

8 tam ceviz

Hazırlanışı: Hurmaları sıcak suda biraz yumuşatın yumuşayınca 1 bardak sütle blender ile pürüzsüz kıvama gelinceye kadar karıştırın. Kalan sütü de ekleyip ısıtın. Güllaç yapraklarını tek kat dizip üzerine 1-2 kepçe kadar süt döküp sonra tekrar bir kat daha güllaç yaprağı dizin. 3 kat olunca dövülmüş ceviz içlerini bu kata serpiştirin ve daha sonra kalan güllaç yapraklarını da tekrar kat kat dizin. Kalan sütü üzerine dökün, buzdolabında 1-2 saat bekletin.

FIRINDA ELMA TATLISI

Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları veya meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz.

2 adet elma

6 bütün ceviz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 avuç kuru üzüm

Tarçın

Hazırlanışı: Elmaları limonlu suda 10 dakika haşlayın. Haşlanmış elmaları fırın tepsisine yerleştirin. 2 adet elma için 6 bütün ceviz+1 yemek kaşığı tereyağı+ 1 avuç kuru üzüm ve tarçınla harç hazırlayın. Harcı elmaların ortasına ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

ÇİKOLATALI FİT PUDİNG

1 adet olgun avokado

3 çay kaşığı ham kakao tozu

3 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı %70 bitter çikolata

2 çay kaşığı bal

2 kaşık su (istenilen kıvam için)

1 yemek kaşığı öğütülmüş badem

Bütün malzemeleri blender ile karıştırın. Buzdolabında 5-6 saat dondurun. Afiyet olsun.

MAGNOLIA

1.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf unu

1 adet muz

1 yemek kaşığı labne peyniri

2 yemek kaşığı elma suyu konsantresi

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Süslemek için:

Granola

Meyve

Küçük bir tencereye sütü ve yulaf ununu alıp koyu bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın. Ocağın altını kapatıp labne peynirini, elma suyunu, hindistan cevizini ekleyip iyice karıştırın. Muhallebiyi blendera döküp parça parça kestiğimiz muzu ekleyin, pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın. Muhallebinin içine granola ve orman meyveleri ekleyip buzdolabına kaldırın. Afiyet olsun J

ŞEKERSİZ FİT TİRAMİSU

Tabanı için;

1 su bardağı kuru dut

3 muz

1 paket kabartma tozu

3 yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Fırını önceden 175 derecede ısıtın. 1 su bardağı kuru dutu kahve öğütücüsü ile toz haline getirin sonra 3 muzu da ekleyip blenderdan geçirin. Karıştırma kabına 1 su bardağı tam buğday unu ve 1 paket kabartma tozu koyup blenderize ettiğiniz meyveleri ekleyip karıştırın. Daha sonra 3 yumurta ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyup tahta kaşık ile çırpmaya başlayın. 35-40 dk piştikten kekiniz hazır. Kekin üzerine filtre kahve gezdirin.

Sosu için; derin bir kapta süzme yoğurt, bal, bitter çikolata ve labne çırpın. Tiramisu tabanını ikiye bölüp karışımı dökün. Afiyet olsun