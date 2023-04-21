Ramazan Bayramı’nda beslenme nasıl olmalı? Diyetisyen Gizem Deniz’den bayramda beslenme tüyoları

Ramazan ayında öğün sayısında azalma ve beslenme düzeninde değişiklikler meydana gelmektedir. Ramazan Bayramı’nda öğün sayısının artması ve daha fazla yemek yeme istediğinden dolayı bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile karşılaşabiliriz. Türk Kalp Vakfı Diyetisyeni Dyt. Gizem Deniz bayramda beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Geleneksel olarak bayramda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri (baklava, börek vb.) gibi gıdalar kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek gıdalardır. Bu gıdaları bayramda sık tüketmek sindirim problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olabilir. Sonrasında çeşitli rahatsızlıklar gelişebilir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır.

Ramazan Bayramında beslenme konusunda nelere dikkat etmeliyiz?

Bayram sabahına hafif bir kahvaltı ile başlamalıyız.

Öğün düzeninize dönerken porsiyonları yavaş yavaş artırmalıyız.

Gün içinde yeterli su tüketmeyi unutmamalıyız.

Şekerli ve asitli içecekler yerine sade maden suyu, ayran, kefir, bitki çayları veya süt tüketebiliriz.

Bayram boyunca az da olsa mutlaka fiziksel aktivite yapmayı ihmal etmemeliyiz.

Kalorili tatlılar yerine meyve tüketimine özen göstermeliyiz.

Kızartma ve ağır hamurişi tüketiminden kaçınmalıyız.

Bayram şekerini ve çikolatasını kararında tüketmeliyiz. Seçimimizi bitter çikolatadan yana yapabiliriz.

Ana öğünde sebze veya salata tüketmeyi ihmal etmemeliyiz.

Ramazan’da bozulan bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda posalı besinlere ağırlık vermeliyiz.

Gün içinde metabolizmamızı canlandırmak için en az 8-10 bardak su tüketmeliyiz.

Bayram sabahı kahvaltı nasıl olmalı?

Genellikle kalabalık sofraların kurulduğu bayram sabahları zengin bir kahvaltı sofrası kurmak alışkanlık edinilmiştir. Ancak hafif bir kahvaltı ile güne başlamak ve gün boyu öğün atlamadan dengeyi sağlamak gerekmektedir. Kahvaltıda muhakkak sizi gün içinde daha uzun süre tok tutacak; yarım yağlı peynir, yumurta, zeytin, ceviz tam tahıllı ekmek ve domates, salatalık, maydanoz gibi söğüş sebzeler tüketilmelidir. Yağlı yiyeceklerden ve kızartmalardan uzak durulmalıdır. İşlenmiş et ürünlerinin tüketiminden kaçınılmalı. Reçel, bal ve pekmez gibi şeker içeren kahvaltılıklar tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.

Misafirlerimizin sağlığına da bayram neşesi katalım

Bu bayramda ikram edeceğiniz besinlerle rutin bayram ziyaretlerinin dışına çıkıp, misafirlerinizin sağlıklarına katkıda bulunabiliriz. İkram için; sütlü veya meyveli tatlı, dondurma veya fit tatlılar hazırlayabiliriz. Çay hazırlarken demliğin içine bir parça kabuk tarçın ve 3-4 adet karanfil atarak hem lezzetli hem de kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bir çay hazırlayabiliriz. Asitli içecekler yerine misafirlerimize taze meyveleri az şekerli, kabuk tarçın ile kaynatarak meyve suyu veya az şekerli ev yapımı limonata hazırlayabiliriz. Eğer sarma ikram etmek istersek pirinç yerine bulgur kullanabiliriz. Şekerleme, lokum, çikolata yerine kuru meyve, kuruyemiş seçeneklerini sunabiliriz. Kek, poğaça, börek yerine; kurubaklagillerle zenginleştirdiğimiz salatalar, mezeler hazırlayabiliriz.