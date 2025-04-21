Şu An İstanbul’da Bu Kafeye Giren Herkes Aynı Şeyi Sipariş Ediyor

İstanbul’un enerjisi malum; her köşe başında ayrı bir tat, her semtte farklı bir kafe kültürü… Ancak son günlerde özellikle bir kafe, sıra dışı bir şekilde dikkat çekiyor. Çünkü içeri giren herkes, menüdeki onlarca seçeneği pas geçip aynı şeyi sipariş ediyor. Ve bu bir tesadüf değil!