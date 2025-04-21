Şu An İstanbul’da Bu Kafeye Giren Herkes Aynı Şeyi Sipariş Ediyor
İstanbul’un kalbinde, son günlerde adeta bir ritüele dönüşen bu sipariş, sosyal medyada viral oldu. Peki; neden herkes menünün o tek seçeneğine yöneliyor? Sebebi tahmin ettiğinizden çok farklı!
İstanbul’un enerjisi malum; her köşe başında ayrı bir tat, her semtte farklı bir kafe kültürü… Ancak son günlerde özellikle bir kafe, sıra dışı bir şekilde dikkat çekiyor. Çünkü içeri giren herkes, menüdeki onlarca seçeneği pas geçip aynı şeyi sipariş ediyor. Ve bu bir tesadüf değil!
Mekânın Kalbinde Gizli Bir Lezzet
Kafe, İstanbul’un en gözde semtlerinden birinde yer alıyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan gibi dursa da içeride bambaşka bir atmosfer var. Menü zengin ama herkes tek bir lezzete odaklanmış durumda.
O Sipariş: Sıradan Görünümlü, Olağanüstü Tat
Sipariş edilen şey: Görünüşte sıradan bir tatlı ama öyle değil! İçindeki malzemeler, sunumu ve ardından gelen hikaye sizi bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor.
İlk Viral An: TikTok’ta Patladı!
Her şey bir fenomenin TikTok videosuyla başladı. “Sadece denemek istedim ama sonra hayatım değişti” yazan bir caption, milyonları kafeye sürükledi.