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Rezeneli zaytinyağlı kereviz

Rezeneli zaytinyağlı kereviz

Malzemeler:
• 200 ml zeytinyağı
• 2 kök rezene
• 10 arpacık soğan (Kabuğu soyulmuş)
• 1 diş sarımsak
• 6 kereviz
• 1 büyük limon
• 6 mandalinanın suyu
• 1 su bardağı sıcak su
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• Tuz
• Yarım demet dereotu

Hazırlanışı:
Rezenelerin beyaz kısımlarını küp, yeşil kısımlarını da ince ince doğrayın. Kerevizleri bütün olarak soyduktan sonra elma dilimi şeklinde 4’e kesin ve limonlu suda bekletin. Tencerede zeytinyağının 1/4’ünü ısıtın. Kabuğunu soyduğunuz bütün arpacık soğanlarını, sarımsağı ve rezeneyi ekleyin. Birkaç dakika çevirin. Kerevizleri, mandalinaların suyunu, sıcak suyu, şekeri ve tuzu ilave edin. Önce yüksek ateşte birkaç dakika kaynatın, sonra tencerenin kapağını kapatıp ateşi iyice kısın. 15-20 dakika sonra ocaktan alın. Kalan zeytinyağını tüm malzemenin üzerine gelecek şekilde dökün. Soğuduktan sonra servis tabağına alın, üzerine bolca kıyılmış dereotunu serpip servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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