Güzel bir akşam yemeği için bol malzemeli tavuk bowl tarifi

Malzemeler:

300 g çıtır tavuk

60 g ballı hardal sos

50 g haşlanmış buğday

80 g fırın patates

60 g baharatlı mısır



Hazırlanışı:

Bir kaseye buğday, patates, mısır ve çıtır tavukları yerleştirin. Üzerine ballı hardal sos dökerek servise sunun.



Ballı hardal sos

30 g hardal

30 g bal

80 g mayonez

Karabiber



Tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın.



Fırın patates

150 g bebek patates

2 diş sarımsak

1 tutam taze kekik ve biberiye

Tuz, karabiber



Patates kabuklarıyla beraber yıkanır ve 4 parçaya bölünür. Tüm baharatlarla beraber 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirilir.



Çıtır tavuk

150 g tavuk göğüs

100 g un

70 g süt

2 adet yumurta

150 g çıtır ekmek kırıntıları

1 tutam kuru biberiye

1/2 çay kaşığı paprika

Karabiber, tuz



Tavuk göğsü baharatlar ile tatlandırılır. Öncesinde kuru biberiye, paprika, karabiber ve tuzla hazırlanan un karışımına tavuklar batırılır. Ardından süt ve yumurta karıştırılıp tavuklar tekrar batırılır. Son olarak da çıtır ekmek kırıntısına batırılarak tavuklar panelenir.



Baharatlı mısır

50 g mısır

1 tutam taze fesleğen

1 tutam taze nane

1 tutam maydonoz

5 g frenk soğanı

Tuz, karabiber

1/4 limonun suyu



Tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.