Güzel bir akşam yemeği için bol malzemeli tavuk bowl tarifi
Malzemeler:
300 g çıtır tavuk
60 g ballı hardal sos
50 g haşlanmış buğday
80 g fırın patates
60 g baharatlı mısır
Hazırlanışı:
Bir kaseye buğday, patates, mısır ve çıtır tavukları yerleştirin. Üzerine ballı hardal sos dökerek servise sunun.
Ballı hardal sos
30 g hardal
30 g bal
80 g mayonez
Karabiber
Tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın.
Fırın patates
150 g bebek patates
2 diş sarımsak
1 tutam taze kekik ve biberiye
Tuz, karabiber
Patates kabuklarıyla beraber yıkanır ve 4 parçaya bölünür. Tüm baharatlarla beraber 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirilir.
Çıtır tavuk
150 g tavuk göğüs
100 g un
70 g süt
2 adet yumurta
150 g çıtır ekmek kırıntıları
1 tutam kuru biberiye
1/2 çay kaşığı paprika
Karabiber, tuz
Tavuk göğsü baharatlar ile tatlandırılır. Öncesinde kuru biberiye, paprika, karabiber ve tuzla hazırlanan un karışımına tavuklar batırılır. Ardından süt ve yumurta karıştırılıp tavuklar tekrar batırılır. Son olarak da çıtır ekmek kırıntısına batırılarak tavuklar panelenir.
Baharatlı mısır
50 g mısır
1 tutam taze fesleğen
1 tutam taze nane
1 tutam maydonoz
5 g frenk soğanı
Tuz, karabiber
1/4 limonun suyu
Tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.