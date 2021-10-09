Yeşil mercimekli sebze çorbası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek (alternatif olarak nohut)

1 adet havuç

1 küçük patates

1 adet domates

1 adet soğan

1 tutam kaya tuzu

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tutam kuru nane ve kimyon



Hazırlanışı:

Yeşil mercimekleri yıkayın ve yumuşayıncaya kadar bol suda pişirin. Mercimekleri yıkayıp süzdükten sonra bir kenara alın. Soğan, havuç ve patatesi doğrayın, çok az suda pişirin. Doğranmış domatesi, haşlanmış mercimeği, baharatları ve bir miktar da su ekleyin. Önceden hazırlanmış tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Zeytinyağını ekleyip bir taşım kaynatın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.