Tatlı krizine çözüm ;)

Malzemeler:

200 gr glutensiz yulaf

1 lt laktozsuz süt

2 yemek kaşığı keten tohumu

2 olgun muz

2 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

1 çay kaşığı toz zencefil

2 vanilya çubuğu

1 yemek kaşığı tarçın

Üzeri için

1 kare bitter çikolata

5-6 böğürtlen

1 tatlı kaşığı kavrulmuş yulaf

2 tam ceviz



Hazırlanışı:

Derin bir tencere içerisinde yulaf, süt, keten tohumunu orta ateşte yulaflar iyice yumuşayana kadar pişirin. Baharatlar, ezilmiş muz ve fıstık ezmesi ekleyerek iyice çırpın. Servis ederken üzerine bir kare bitter çikolata, donmuş böğürtlen, yulaf ve ceviz ekleyin.