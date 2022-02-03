Domates meyve mi sebze mi?

Birçoğumuz çoğu meyve ve sebze arasındaki farkları kolayca ayırt edebiliyoruz, ancak konu domates olunca domatesin meyve mi sebze mi olduğuna karar vermek bir hayli zorlaşıyor. Peki domates meyve mi yoksa sebze mi? Bu sorunun cevabı için Eufic.org şu yanıtı veriyor: Domatesler teknik olarak hem meyve kategorisine girebilir hem de sebze. Meyve ve sebzelerin belirgin farklılıkları olsa da domatesi kime sorduğunuza göre değişkenlik gösterebilir. Eğer bir bitki bilimcisine sorarsanız domates meyvedir. Fakat bir şefe veya beslenme uzmanına sorarsanız domates bir sebzedir.

Domates meyvedir

Bir bitki bilimcisi, bitkinin yapısı, işlevi ve organizasyonu gibi bitkinin fizyolojik özelliklerine dayanan botanik sınıflandırmayı kullanır. Bu nedenle, botanik kategorisine bakarsak, bir 'meyve', çiçekli bir bitkinin yumurtalığından büyüyen tohumlu üründür veya başka bir deyişle, bir meyve, çiçekli bitkilerde tohum taşıyan yapıdır. Bir botanik meyvenin en az bir tohumu olur ve bitkinin çiçeğinde büyür. Bu tanımdan hareketle, domatesler tohum içerdikleri ve domates bitkisinin çiçeğinden yetiştikleri için meyve olarak sınıflandırılır. Eufic.org domatesin meyve olma konusunda şöyle yazıyor: Eğer bir bitki bilimcisi olarak bakarsak domatesi elma, çilek ve şeftali gibi yiyecekleri dahil edebileceğimiz meyve kategorisinden değerlendirilebiliriz.

Domatesler sebzelerdir

Sebzenin, belirli bir tanımı yoktur, daha çok bitkinin tüm yenilebilir yönlerini kapsayan genel bir terimdir. Bir beslenme uzmanı veya şef ise domatesi sebze sınıfında sınıflandırır. Mutfak kategorisinde düşünülürse, bir 'sebze' genellikle daha sert bir dokuya sahiptir, tadı yavandır ve genellikle yemeklerin pişirilmesinde önemli rol oynar. Oysa bir 'meyve' yumuşak bir dokuya sahiptir, ya tatlı ya da ekşi olma eğilimindedir ve genellikle çiğ olarak ya da reçellerde tüketilebilir. Mutfakta domatesler sulu, tatlı ve çiğ olarak tüketilebilir. Fakat domatesleri tuzlu yemeklerde de hazırlıyoruz, bu yüzden domatesleri mutfak sınıflandırmasında genellikle sebze olarak düşünebiliriz.