Brokoli ve pastırmalı tart tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

100 g tereyağı

2 yumurtanın sarısı

1 paket kabartma tozu

2.5-3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

500 g brokoli

1 paket kültür mantarı

1 küçük kase doğranmış kuru domates

Kreması için:

2 yumurta

200 ml krema

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

Tuz

Karabiber

5 dilim pastırma (Zar şeklinde doğranmış)

Bir tutam muskat



Hazırlanışı:

Oda ısısında yumuşamış tereyağını, tuzu, kabartma tozunu ve yumurta sarılarını hamur yoğurma kabında karıştırın. Unu azar azar ilave ederek pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alıp merdane yardımın ile incelterek açın. Yağlanmış kis kalıbının içini ve kenarlarını kaplayacak şekilde yayın. Hamurun üzerini, tabanını tamamen delmeyecek şekilde çatalla delin. Hamuru önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, 10 dakika pişirin. İç harcı için brokolileri yarım mandalina büyüklüğünde parçalara ayırın. 1 tatlı kaşığı sirke ilave edilmiş kaynar suda 5 dakika haşlayın, daha sonra iyice suyunun süzülmesini sağlayın. Mantarları dilimleyin. Kreması için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Ön pişirmesini yaptığınız tart hamurunun içine brokolileri, mantarları ve kuru domatesleri yerleştirin. Üzerine kremalı karışımdan dökün. Tekrar sıcak fırına verin, 20 dakika daha pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.