Makarnadan vazgeçemeyenlerin çok seveceği bir tarif!

Kremalı ve ricotta peynirli makarna malzemeleri

1 paket kelebek makarna

Sosu için

400 ml krema

1.5 su bardağı ricotta peyniri

4-5 dal ıspanak

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı muskat rendesi

Üzeri için

İnce kıyılmış Frenk soğanı



Hazırlanışı

Kelebek makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Sosu için kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. Ricotta peyniri ve iri doğradığınız ıspanakları ekleyin. Peynir eriyene kadar karıştırarak pişirip ocaktan alın. Sosu pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Köri ve muskat rendesini ilave edip tekrar ocağa alın. Bir taşım daha kaynadıktan sona suyunu süzdüğünüz makarnayı ekleyin. İnce kıyılmış Frenk soğanı ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





