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Pancarlı ıspanak salatası

Lezzetli ve bol vitaminli...

Malzemeler
•    2 demet ıspanak
•    2 adet portakal
•    2 adet greyfurt
•    3 adet orta boy pancar
•    1-2 yemek kaşığı keten tohumu, haşhaş tohumu ve kabak çekirdeği karışımı
Sos için
•    4 yemek kaşığı zeytinyağı
•    4 yemek kaşığı portakal suyu
•    2 yemek kaşığı elma sirkesi
•    1/2 çay kaşığı tuz ve karabiber

Hazırlanışı
Pancarları kabuklarıyla beraber tuzlu suda 20-25 dakika yani yumuşayana kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra kabuklarını soyun, elma dilimi şeklinde doğrayın. Portakal ve greyfurtların zarlarını soyduktan sonra ince ince doğrayın. Ispanakları da yıkayın ve doğrayın. Zeytinyağında 3-4 dakika soteleyin. Üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyin. Servis tabağına önce ıspanakları koyun, üzerine pancar, portakal ve greyfurt dilimlerini dizin. Sos malzemelerini karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin. 

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