Lezzetli ve bol vitaminli...

Malzemeler

• 2 demet ıspanak

• 2 adet portakal

• 2 adet greyfurt

• 3 adet orta boy pancar

• 1-2 yemek kaşığı keten tohumu, haşhaş tohumu ve kabak çekirdeği karışımı

Sos için

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 4 yemek kaşığı portakal suyu

• 2 yemek kaşığı elma sirkesi

• 1/2 çay kaşığı tuz ve karabiber



Hazırlanışı

Pancarları kabuklarıyla beraber tuzlu suda 20-25 dakika yani yumuşayana kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra kabuklarını soyun, elma dilimi şeklinde doğrayın. Portakal ve greyfurtların zarlarını soyduktan sonra ince ince doğrayın. Ispanakları da yıkayın ve doğrayın. Zeytinyağında 3-4 dakika soteleyin. Üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyin. Servis tabağına önce ıspanakları koyun, üzerine pancar, portakal ve greyfurt dilimlerini dizin. Sos malzemelerini karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin.

