Uskumru dolması tarifi

Malzemler:

Dolma içi için

• 2 adet uskumru balığı

• 100 ml zeytinyağı

• 300 g zeytinyağlı iç harç

• 7 g tuz

• 3 g karabiber

• 2 dal maydanoz

• 2 dal dereotu

• 2 dal taze nane

• 150 g un

• 2 adet yumurta

• 300 g ekmek kırıntısı

• Ayçiçek yağı

Zeytinyağlı iç harcı için

• Zeytinyağı

• 65 g dolmalık fıstık

• 30 g soğan

• 400 g baldo pirinç

• 100 g kuş üzümü

• 12 g tuz

• 10 g karabiber

• 3 g toz şeker

• 20 ml su

• 75 g kuru nane

• 2 g yenibahar

• 1 g toz tarçın

• 1 g taze nane

• 2 dal taze maydanoz

• 2 dal taze dereotu



Hazırlanışı:

Dolmalık fıstıkları tavada zeytinyağı ile kavurun. Haﬁf renk almaya başladığında soğanları ilave edin. Soğanlar karamelize olduktan sonra pirinci 4-5 dakika kavurmaya devam edin. Kuru baharatlar ile tuz ve karabiberi ilave edin. Üzerine suyu döküp, kısık ateşte 10-15 dakika tıkırdatın. Demlendikten sonra bir tepsiye yayın ve taze otları karıştırın. Soğuması için kenarda bekletin. Uskumru balıklarının baş kısmı kesin ve kılçıklarını çıkartın. İçerisine zeytinyağlı iç harcı doldurun. Sırasıyla un, yumurta ve ekmek kırıntısına bulayarak fritözde kızartın. Üzerine limon suyu sıkıp, roka yaprakları ile servis edin.



*Formsante dergisinden alınmıştır.