Dünyadaki en tuhaf 6 yiyecek: Kobra kalbi, kurtçuk peyniri...

Gelin sizi kültürler arasında şaşırtıcı derecede keyifli ve tuhaf bir yolculuğa çıkaralım ve damak zevkinizin ilgisini çekebilecek bazı ilginç yiyeceklere bir göz atalım.

DÜNYADAKİ EN TUHAF YİYECEKLERDEN 6'SI

1. Balut, Filipinler

Balut, Filipinliler arasında popüler bir lezzettir. Döllenmiş, yarı yumurtadan çıkmış ördek yumurtalarından yapılır. Yumurtalar yaklaşık iki ila üç hafta boyunca çatlamaya bırakılır. Daha sonra haşlanmış yumurtalar gibi haşlanır ve içindeki küçük ördek yavrusuyla birlikte yenir.

Geleneksel olarak balut tuz, sirke ve kırmızı biberle tatlandırılır. Düzgün yemek için yumurtanın üst kısmında küçük bir delik açılmalı, sıvılar emilmeli, kabuklar çıkarılmalı ve geri kalan bileşenler tüketilmelidir.

Filipinler'de genellikle sokak yemeği ve restoranlarda meze olarak servis edilir.

2. Yüzyıl yumurtaları, Çin

Yüzyıl yumurtaları, yaklaşık 600 yıl önce Ming Hanedanlığı döneminde icat edilen bir Çin lezzetidir.

Ayrıca yüz yıllık yumurtalar veya bin yıllık yumurtalar olarak da bilinirler. İnsanlar bu yumurtaların, yumurtaların uzun süre saklanması ihtiyacından dolayı icat edildiğine inanıyor.

Yumurtalar tamamen odun külü, tuz, sönmemiş kireç ve kil karışımıyla kaplanarak yapılır. Daha sonra dört ila beş hafta, hatta birkaç ay süreyle bırakılırlar. Yumurtalar kil karışımında iyi muhafaza edildiği için bozulmaz.

Zamanla yumurtanın beyazı koyu kahverengi veya siyaha, sarısı ise yeşile dönecektir. Soya sosuyla tatlandırılıp meze olarak yenir. Bazen congee adı verilen bir çeşit pirinç lapası ile servis edilirler. Yüzyıl yumurtaları pürüzsüz, kremsi ve tuzlu bir dokuya sahiptir.

3. Casu marzu, İtalya

Kurtçuk peynirini hiç duydunuz mu? İtalya'da koyun sütünden yapılan nadir bir peynir türü, peynir sineği Piophila casei'nin üzerine yumurta bırakabilmesi için dışarıda bırakılır. Sinek bir kerede yaklaşık 500 yumurta bırakır.

Yumurtalar çatladığında larvalar peynirle beslenir ve peyniri yumuşatan bir asit açığa çıkarır. Bu noktada peynir larvalarla birlikte tüketime hazır hale gelir.

Casu marzu aynı zamanda çürük peynir olarak da bilinir ve yalnızca kurtçuklar canlıysa güvenli kabul edilir. Bu peynir nadirdir ve potansiyel sağlık tehlikeleri nedeniyle tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmıştır. Ancak bazı bölgelerde gizli olarak üretilmektedir.

4. Sannakji, Güney Kore

"Yavru ahtapot" anlamına gelen Sannakji, canlı bebek ahtapot dokunaçlarının dilimlendiği, susam yağıyla tatlandırıldığı ve servis edildiği bir Güney Kore lezzetidir. Bu lezzet en tehlikeli yiyecekler arasında yer almıştır çünkü dokunaçlardaki emiciler yutmaya çalıştığınızda boğazınıza yapışıp boğularak ölüme neden olabilir.

Her yıl yaklaşık altı kişi bu harika yemeği yemeye çalışırken boğulup ölüyor.

5. Mopane solucanları, Güney Afrika

Mopane solucanları veya kısaca tırtıllar Güney Afrika'da lezzetli bir yiyecektir. Genellikle yağmur mevsiminin başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez hasat edilir. Hasattan sonra solucanlar bağırsak içeriklerini çıkarmak için sıkılır, temizlenir, kaynatılır ve kurutulur.

Baharatlı sos veya fıstık sosunda kızartılır ve pap (mısır unu) ile servis edilebilir veya atıştırmalık olarak yenilebilir. Mopane solucanları Güney Afrika, Botsvana, Zambiya ve Zimbabve'deki yerel pazarlarda satılmaktadır.

6. Kobra kalbi, Vietnam

Bu egzotik yiyeceğe “cesur yüreklilerin yemeği” de deniyor. Yılan senin huzurunda kesilir ve atan kalbi çıkarılır. Daha sonra kalp, kobradan alınan sıcak, taze kanın bulunduğu bir bardağa yerleştirilir. Daha sonra onu içer ve çiğnersiniz veya atan kalbin tamamını yutarsınız.

Yılanın kanını içmenin ve kalbini yemenin enerji üretimine ve cinsel yeteneğe yardımcı olduğu söyleniyor. Belki ne kadar çok yılan tüketirseniz o kadar çok enerji elde edersiniz.

Daha sonra yılan etinizin nasıl hazırlanmasını istediğinizi seçebilirsiniz ve işte buradasınız.