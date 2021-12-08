Evde milkshake nasıl yapılır? Kolay milkshake tarifi

Yaz sıcağında ev yapımı buz gibi bir milkshake içmeye ne dersiniz? 'Hayır' diyecek çok az kişi olduğunu biliyoruz... Teze yaz meyvelerinden yapılmış dondurma, süt ve buzun birleşmesinden oluşan milkshake sıcak havalarda en serinletici yardımcınız. Peki, ama evde lezzetli bir milkshake nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de kolay bir tarifle karşınızdayız...

MILKSHAKE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı süt

2 küp buz

3 top dondurma

Aroma verici sos veya şurup (Çikolata sosu, çilek şurubu ya da herhangi bir aroma verici şurup-sos)

Yapılışı

Dondurma, süt, buz ve şurubu blender’da çekin. Karışımı bardağa boşaltmadan önce, bardağın iç yüzeyine biraz sos sıkın. Ardından karışımı bardağa boşaltın. En son adım olarak sosunuzdan biraz da içeceğin üzerine dökün. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALAR

Bardağınızı güzelce soğuması için dondurucuya koyun. Milkshake’te kullanacağınız dondurmanızın yumuşak ya da erimeye başlamış olmadığından emin olun. Dondurulmuş yoğurt ve az yağlı dondurma da kullanabilirsiniz. Milkshake’inize kurabiye ya da çikolata sosu gibi aromalar ekleyebilirsiniz. Milkshake’i sulandıracağı için çok buz eklemeyin. Üzerine krem ​​şanti ve dilerseniz ilave kurabiye/şeker ekleyin.

MUZLU VE BÖĞÜRTLENLİ MILKSHAKE

Malzemeler:

1/2 muz

50 g yağsız yoğurt

75 ml yağsız süt

10 g bal

40 g donmuş böğürtlen

10 ml Hindistan cevizi sütü

2 adet küp buz

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri yüksek devirli blender yardımıyla karıştırıp, püre haline getirerek soğuk servis edin.

ÇİLEKLİ MILKSHAKE

MALZEMELER

5-6 adet çilek

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı fındık içi

HAZIRLANIŞI

Çilekleri temizleyip rondoya aktarın. Bal, fındık içi ve süt ekleyip iyice köpük köpük olana dek karıştırın. Hemen servis yapın.

MEYVELİ MILKSHAKE

Malzemeler

1 kahve fincanı keçi yoğurdu

½ adet olgun şeftali

1 adet olgun kırmızı erik

3-4 adet siyah üzüm

Hazırlanışı

Meyvelerin çekirdeklerini çıkarın ve kabuklarını soyun. Yoğurda ekleyip karıştırın.

SAĞLIKLI MILKSHAKE

Malzemeler:

5-6 adet çilek

1 su bardağı süt

1 çay bardağı bal

1 tatlı kaşığı fındık içi

Hazırlanışı:

Çilekleri temizleyip rondoya aktarın. Bal, fındık içi ve sütü ekleyip iyice köpük köpük olana dek karıştırın. Hemen servis edin.

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