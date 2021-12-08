Evde milkshake nasıl yapılır? Kolay milkshake tarifi
Serinlemek için evde buz gibi bir milkshake içmekten daha iyi ne olabilir ki. Ama bir milkshake'i iyi yapan nedir ve evde sanki kafede yapılmış gibi bir milkshake nasıl yapılır? İşte evde mükemmel milkshake tarifi!
Yaz sıcağında ev yapımı buz gibi bir milkshake içmeye ne dersiniz? 'Hayır' diyecek çok az kişi olduğunu biliyoruz... Teze yaz meyvelerinden yapılmış dondurma, süt ve buzun birleşmesinden oluşan milkshake sıcak havalarda en serinletici yardımcınız. Peki, ama evde lezzetli bir milkshake nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de kolay bir tarifle karşınızdayız...
MILKSHAKE TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı süt
- 2 küp buz
- 3 top dondurma
- Aroma verici sos veya şurup (Çikolata sosu, çilek şurubu ya da herhangi bir aroma verici şurup-sos)
Yapılışı
Dondurma, süt, buz ve şurubu blender’da çekin. Karışımı bardağa boşaltmadan önce, bardağın iç yüzeyine biraz sos sıkın. Ardından karışımı bardağa boşaltın. En son adım olarak sosunuzdan biraz da içeceğin üzerine dökün. Afiyet olsun!
PÜF NOKTALAR
- Bardağınızı güzelce soğuması için dondurucuya koyun.
- Milkshake’te kullanacağınız dondurmanızın yumuşak ya da erimeye başlamış olmadığından emin olun. Dondurulmuş yoğurt ve az yağlı dondurma da kullanabilirsiniz.
- Milkshake’inize kurabiye ya da çikolata sosu gibi aromalar ekleyebilirsiniz.
- Milkshake’i sulandıracağı için çok buz eklemeyin.
- Üzerine krem şanti ve dilerseniz ilave kurabiye/şeker ekleyin.
MUZLU VE BÖĞÜRTLENLİ MILKSHAKE
Malzemeler:
- 1/2 muz
- 50 g yağsız yoğurt
- 75 ml yağsız süt
- 10 g bal
- 40 g donmuş böğürtlen
- 10 ml Hindistan cevizi sütü
- 2 adet küp buz
Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri yüksek devirli blender yardımıyla karıştırıp, püre haline getirerek soğuk servis edin.
ÇİLEKLİ MILKSHAKE
MALZEMELER
- 5-6 adet çilek
- 1 su bardağı süt
- 1 çay kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı fındık içi
HAZIRLANIŞI
Çilekleri temizleyip rondoya aktarın. Bal, fındık içi ve süt ekleyip iyice köpük köpük olana dek karıştırın. Hemen servis yapın.
MEYVELİ MILKSHAKE
Malzemeler
- 1 kahve fincanı keçi yoğurdu
- ½ adet olgun şeftali
- 1 adet olgun kırmızı erik
- 3-4 adet siyah üzüm
Hazırlanışı
Meyvelerin çekirdeklerini çıkarın ve kabuklarını soyun. Yoğurda ekleyip karıştırın.
SAĞLIKLI MILKSHAKE
Malzemeler:
- 5-6 adet çilek
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı bal
- 1 tatlı kaşığı fındık içi
Hazırlanışı:
Çilekleri temizleyip rondoya aktarın. Bal, fındık içi ve sütü ekleyip iyice köpük köpük olana dek karıştırın. Hemen servis edin.
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