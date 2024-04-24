Gastronomide sessiz lüks nedir? Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yorumu

Şef Mehmet Yalçınkaya gastronomide abartının çok gündeme geldiğini ve bu abartının yemeğin, lezzetinin önüne geçtiğini söylüyor. Bu konudaki yorumu şöyle:

"Gastronomide abartı gerçekten çok gündeme gelmeye başladı. Gastronomideki bu abartılar gerçek lezzetlerin, gerçek dokunuşların, gerçek lezzetlerin önüne geçmeye başladı. Aslında bütün yemeklerin bir hikayesi var, kendine has görselleri var. Ama bu hiçbir zaman yemeğin önüne geçmeli. İnsanlar aslında lüksü uygun fiyatlarla da tadabilirler".