Çikolatalı ve karamelli tart

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Çikolata ve karamel uyumu..

- kişilik -

Malzemeler:

150 gr tereyağı

150 gr pudra şekeri

2 yumurta sarısı

215 gr un

25 gr kakao

İç harcı için

230 gr toz şeker

6 yemek kaşığı su

3 yemek kaşığı mısır şurubu

7 yemek kaşığı krema

1 çay kaşığı vanilya



Üzeri için:

3 yemek kaşığı krema

115 gr bitter çikolata ve tuz



Hazırlanışı:

Yağ ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.

Yumurta sarılarını ekleyerek iyice karıştırdıktan sonra un ve kakaoyu ekleyin.

Hızlıca yoğurun.Hamuru 6 küçük tart kalıbına yerleştirin.Tabanlarını çatal ile deldikten sonra 1 saat bekletin.

Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Izgara teli üzerinde soğumaya bırakın. Su, şeker ve şurubu kaynayana kadar yaklaşık 8-10 dakika kaynatın.

Ocaktan aldıktan sonra içerisine 7 yemek kaşığı krema ve vanilyayı ekleyin.

Ilınmaya bırakın.Karışım ılındıktan sonra tartların üzerine eşit olarak bölüştürün.

Başka bir tencerede 3 yemek kaşığı krema, tuz ve çikolatayı benmari usulü ısıtın ve tartların üzerine dökün.



*Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

