Çikolatalı ve karamelli tart
Çikolata ve karamel uyumu..
- kişilik
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Malzemeler:
150 gr tereyağı
150 gr pudra şekeri
2 yumurta sarısı
215 gr un
25 gr kakao
İç harcı için
230 gr toz şeker
6 yemek kaşığı su
3 yemek kaşığı mısır şurubu
7 yemek kaşığı krema
1 çay kaşığı vanilya
Üzeri için:
3 yemek kaşığı krema
115 gr bitter çikolata ve tuz
Hazırlanışı:
Yağ ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.
Yumurta sarılarını ekleyerek iyice karıştırdıktan sonra un ve kakaoyu ekleyin.
Hızlıca yoğurun.Hamuru 6 küçük tart kalıbına yerleştirin.Tabanlarını çatal ile deldikten sonra 1 saat bekletin.
Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
Izgara teli üzerinde soğumaya bırakın. Su, şeker ve şurubu kaynayana kadar yaklaşık 8-10 dakika kaynatın.
Ocaktan aldıktan sonra içerisine 7 yemek kaşığı krema ve vanilyayı ekleyin.
Ilınmaya bırakın.Karışım ılındıktan sonra tartların üzerine eşit olarak bölüştürün.
Başka bir tencerede 3 yemek kaşığı krema, tuz ve çikolatayı benmari usulü ısıtın ve tartların üzerine dökün.
*Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.