Çubuk börek

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6 kişilik -

Malzemeler

4 adet yufka

300 gr kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet domates

4 adet sivri biber

1 çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam

Çörekotu



Hazırlanışı:

Rendelenmiş soğan, küp doğranmış domates, sivri biber, kıyma ve baharatları karıştırıp yumuşamaları için su ekleyip yoğurun. İlk yufkayı tezgaha yayıp ortadan ikiye bölün. Yarım yufkanın uç kısmına kıymayı uzun bir şekilde yerleştirin. Daha sonra rulo şeklinde sarın. Yufkaların uç kısmını yapışması için hafifçe ıslatın. Sardığınız uzun çubuk şeklindeki yufkayı

ikiye bölüp yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp üzerine yumurta sarısı sürün, susam ve çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.