Burak Arpak'dan dev bir lezzet

Malzemeler

• 700 gr beyaz un

• 300 gr siyez unu

• 700 ml su

• 400 gr ekşi maya

• 1 çorba kaşığı tuz



Hazırlanışı

• Büyük bir kaseye oda sıcaklığında suyu ekleyin. Üzerine ekşi mayanın tamamını koyup karıştırın ve diğer malzemeleri de ekleyip kasede karıştırın. Ardından hamuru tezgaha alıp yoğurmaya başlayın. Yoğururken ezerek değil havalandırarak yoğurun. Ardından iki elinizin alt kısmından sarkan kısmını tezgaha vurup, elinizde kalan kısmını da önce kendimize doğru çekip ardından ileri doğru, kalan hamurun üzerine bırakın. Her 5-6 kaldırıştan sonra da kazıyıcı ile hamuru alttan mutlaka toparlayın. Aksi halde hamur tezgaha yapışır. 10 dakikanın sonunda, hamur pürüzsüzleşip elastik hale gelecektir.



• Hamuru geniş bir kaseye alıp üzerini nemli bir bezle örtün. Bu şekilde yaklaşık 3 saat bekleyecek ve her yarım saatte bir hamura tur atlatın. Ardından hamuru unlanmış tezgaha alın. Elinizle dörtgen olacak şekilde hafifçe bastırarak açın. Bir uzun kenarı ortaya doğru katlayın. Ardından diğer kenarı da onun üzerine gelecek şekilde katlayın ve kısa kenarı önünüze gelecek şekilde hamuru çevirin. Uzak tarafından kendinize doğru hamuru rulo yapın. Ardından kazıyıcı ile kenarlarını altına iterek hamuru düzeltin ve unlu bir beze yerleştirin. Hamuru son mayalanması için bu şekilde oda sıcaklığında 5-6 saat veya buzdolabında bir gece bekletin.



• Mayalanmış hamuru sığ ve düz bir döküm tavaya alın. Tava yoksa geniş bir kek kalıbında, fırın taşında veya fırın tepsisini ters koyup üzerinde de pişirebilirsiniz. Ekmeğin üzerine kar tanesi şekli vermek için bir kalıp kullanabilirsiniz veya kağıttan kesip kendiniz de yapabilirsiniz. Kar tanesi kalıbını hamurun üzerine koyup süzgeçle un serpin. 240 derecede altlı üstlü çalışan fırında, alttan ikinci rafa yerleştirin. Ekmeği fırına atınca bir fısfıs ile fırın yüzeyini ıslatın veya ısıya dayanıklı bir kapta fırın daha ısınırken su koyun. 1 saatte tüm sofrayı doyuracak çıtır çıtır pişmiş nefis ekmeğiniz hazır olacak.