Elmalı sufle

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2 kişilik -

Malzemeler

4 yumurta

2 yemek kaşığı krema

1 yemek kaşığı pudra şekeri

15 gr tereyağı

Pudra şekeri

İç harcı için

1 elma

30 gr tereyağı

2 yemek kaşığı esmer şeker

3 yemek kaşığı krema



Hazırlanışı:

Elmanın kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin. Tereyağını tavada eritin. Esmer şekeri ekleyip eritin. Elma dilimlerini ilave edip pişirin. Kremayı ilave edin. Krema hafifçe ısındıktan sonra karışımın ılınması için tavayı ocaktan alın. Yumurtaların akını sarısından ayırın. Yumurta sarıları, şeker ve kremayı büyük bir cam kaseye alın. Yumurta aklarını ise mikserle köpük gibi olana kadar çırpın. Yumurta sarılı karışıma ekleyip tahta kaşıkla yavaş hareketlerle karıştırın. Hazırladığınız harcı tereyağı eritilmiş büyük bir tavaya dökün. Her iki yüzünü pişirin. Sufleyi büyük bir servis tabağına alın. üzerine ılık elma dilimlerini ilave edin. Sufleyi ikiye katlayıp üzerine pudra şekeri serpin. Sıcak veya ılık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.