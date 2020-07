Tahinli çörek tahinin en çok yakıştığı tatlılar biri şüphesiz. Uzun yıllar pastanelerin ve fırınların vazgeçilmez tatlısı olan tahinli çörek, bu coğrafyanın da geleneksel lezzetlerinden birine dönüştü. Evde yapabileceğiniz üstelik o geleneksel tadından hiçbir şey kaybetmeden tüketebileceğiniz tahinli çörek tarifi bu yazıda. Bu son derece kolay ve pratik tarifle tahinli çörek yapmak artık çok kolay.

Tahinli çörek pastanelerin ve fırınların vazgeçilmez lezzeti. Ana malzemesi kalsiyum kaynağı olan susamın ezilmesiyle elde edilen tahin, tatlılara çok yakışan bir lezzet. Tahinli çörek de şüphesiz tahinle yapılabilecek en güzel tatlılardan biri. Pastanelerin enfes tahinli çörek tarifiyle evlerimizin mutfaklarında tahinli çörekleri yeniden yorumluyoruz. İşte tel tel ayrılan kolaylıkla yapabileceğiniz, severek yiyebileceğiz tahinli çörek tarifi. Ailece keyifle yiyebilir ya da arkadaş toplantılarını bu tatlıyla şenlendirebilirsiniz.

Tahinli Çörek Malzemeleri

Tahinli çörek tarifimize, tahinli çöreğin hamuru için gereken malzemeleri sayarak başlayalım:

2 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

1 çorba kaşığı kuru maya

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

3,5 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

Tahinli çöreğimizin iç harcı için gereken malzemelerse şöyle:

1,5 su bardağı tahin

1,5 su bardağı toz şeker

Tahinli çöreğimizin üzeri için gereken malzemeler aşağıdaki gibi:

1 yumurta sarısı

Yarım çay bardağı ceviz içi

1 çorba kaşığı susam

Tahinli Çörek Yapılışı

Enfes tahinli çörek pişirilişi nasıl oluyor? Önce 1 çorba kaşığı toz maya alın ve onu 1 çay bardağı ılık sütün içinde eritin. 1 çay bardağı suyu, erittiğiniz mayayı ve sütü büyük bir karıştırma kabının içerisine alın ve iyice karıştırın. Karıştırdıktan sonra, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, iki çorba kaşığı erittiğiniz tereyağı ve yarım su bardağı sıvı yağı bu karışımın içine ekleyin. Elde ettiğiniz karışıma yavaş yavaş un ilave edin. Daha sonra bu karışımı iyice yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra ortaya çıkan hamurun üzerini bir örtüyle örterek 1 saat boyunca mayalanmaya bırakın. Mayalanma aşamasını aceleye getirmeyin. Çünkü hamurunuza lezzet katacak olan temel işlemlerden biri yoğurmaysa diğeri de mayalama.

Hamur mayalanırken tahin ve şekeri bir kaba alıp iyice karıştırın. Arzuya göre iç malzemeye fındık, susam, tarçın da ilave edilebilir. Ancak klasik tahinli çörekte sadece tahin ve şeker kullanılır.

Mayalanan hamuru on iki parçaya ayırın. Merdane yardımıyla her bir hamur parçasını 1 cm inceliğinde açın. Açılan hamurun içine tahinli ve şekerli karışımı sürün ve rulo yapın. Rulo halinde sarılmış on iki parçayı 30 dakika dinlenmeye bırakın. 30 dakika dinlenme işleminden sonra her bir ruloyu spiral şeklinde sarın ve yağlı ya da yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizin. Tepsiye dizdiğiniz çöreklerin üzerine yumurtanın sarısını fırça yardımıyla sürün. Üstlerine susam, ceviz ekleyerek 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika boyunca pişirin. Pişirme işleminden sonra dilerseniz pastanedeki gibi sıcak sıcak tüketebilir ya da doğru olan soğuma işleminden sonra servise hazır hazırlayabilirsiniz. İşte size ezber bozan, pastanede ararken evde bulduran, üç kuşağın da yüzünü güldüren tahinli çörek. Afiyet olsun.