Erikli tart

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8 kişilik -

Malzemeler

1,5 su bardağı un

1 su bardağı

toz şeker

½ çay fincanı

margarin veya

tereyağı

1 paket vanilya

1 paket

kabartma tozu

3 adet yumurta

10 adet mürdüm eriği

(ikiye bölünmüş, çekirdekleri çıkarılmış)



Hazırlanışı

Fırını180 derecede ısıtın. Kabartma tozu ve unu bir kapta karıştırın. Başka bir kapta yumurta, şeker ve vanilyayı çırpın, tereyağını ekleyin. Daha sonra içine unlu karışımı da ilave edin ve iyice çırpın. Tart kalıbını yağlayın (tek kalıpta yapılması önerilir), karışımı içine dökün, mürdüm eriklerini iç tarafı yukarı bakacak şekilde dizin. Eriklerin üzerlerine hazırladığınız karışımı dökün. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika veya hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın. Ilık servis yapacak olursanız yayında sade dondurmayla servis edebilirsiniz.



Not: Cam fırın kabı kullanabilirsiniz. Cam kalıbı kullanmadan önce mutlaka yağlayın.