Erikli tart
8 kişilik
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Malzemeler
1,5 su bardağı un
1 su bardağı
toz şeker
½ çay fincanı
margarin veya
tereyağı
1 paket vanilya
1 paket
kabartma tozu
3 adet yumurta
10 adet mürdüm
eriği
(ikiye bölünmüş,
çekirdekleri
çıkarılmış)
Hazırlanışı
Fırını180 derecede ısıtın. Kabartma
tozu ve unu bir kapta karıştırın. Başka
bir kapta yumurta, şeker ve vanilyayı
çırpın, tereyağını ekleyin. Daha sonra
içine unlu karışımı da ilave edin ve
iyice çırpın. Tart kalıbını yağlayın (tek
kalıpta yapılması önerilir), karışımı içine
dökün, mürdüm eriklerini iç tarafı yukarı
bakacak şekilde dizin. Eriklerin üzerlerine
hazırladığınız karışımı dökün. Önceden
ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika veya
hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Ilık
veya soğuk servis yapın. Ilık servis yapacak
olursanız yayında sade dondurmayla servis
edebilirsiniz.
Not: Cam fırın kabı kullanabilirsiniz. Cam
kalıbı kullanmadan önce mutlaka yağlayın.