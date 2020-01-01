Evde kendi ekmeğinizi yapmak ne zamandır aklınızda ancak vakit bulamıyordunuz. Karantina zamanlarından daha iyi bir zaman düşünülemez doğrusu. Hangi tariften başlasam diye düşünüyorsanız sarımsaklı ve kekikli ekmeğin lezzeti sizi çağırıyor.
Koronavirüs günlerinde hepimiz evde vakit geçirmeye başladık. Evde vakit geçirmenin en lezzetli yolu da mutfakta yeni tarifler denemek. Hem hijyeninden emin olduğumuz yemekleri yemek, hem de yeni tarifler denemek için en doğru zaman belki de şuan. Yemeğimizi evimizin hijyenik ortamında yaptık, peki ekmek? Siz de ekmeğini evde yapmak isteyenlerdenseniz, sizin için oldukça ilginç bir ekmek tarifimiz var: Sarımsaklı ve Kekikli Ekmek. Bu eşsiz lezzeti denedikten sonra bir daha dışarıdan ekmek almak istemeyeceksiniz. Kendi ekmeğinizi kendi ellerinizle yapma zevkine bir kez erişin; bir daha bırakamayacaksınız.
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Bu eşsiz lezzeti denedikten sonra bir daha dışarıdan ekmek almak istemeyeceksiniz.
Evde ekmek yapmak oldukça lezzetli bir hobi. Hele de şimdi… Ancak evde ekmek yapma fikrine sıcak bakmayanlar, üşenenler, erteleyenler için öncelikle neden “şimdi” olduğunu anlatmak istedik.
Sarımsaklı kekikli ekmek için gereken malzemeler oldukça basit. Her evde bulunabilecek bu malzemeler ile rahatlıkla ekmeğinizi hazırlayabilirsiniz. Eğer haşhaş tohumu bulmakta zorlanırsanız hiç dert etmeyin, ekmeğiniz o olmadan da lezzetli olacaktır. Buyurun malzemeler:
Sütü bir karıştırma kabına aktarın ve içerisine bir paket kuru maya ekleyin. Maya tamamen eriyene kadar karıştırın. Maya eridiğinde kabı bir kenara alın ve on beş dakika bekletin. Beklerken sarımsakları ezin. Bekleyen mayalı süte yumurta kırın ve iyice çırpın. Sırasıyla zeytinyağı, şeker, tuz, kekik ve sarımsakları ekleyin ve karıştırın. Bu karışıma bir elek yardımı ile unu ekleyin. Katılaşan malzemelerinizi iyice yoğurun. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerine nemli bir bez örterek otuz dakika dinlenmeye bırakın. Otuz dakika sonra hamurunuzu biraz daha yoğurun ve dört büyük parçaya bölün. Parçaların her birini yuvarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamurları üzerine yerleştirin. Yeniden nemli bez örterek otuz dakika dinlendirin. Fırını 190 dereceye ayarlayın. Bekleyen hamurların üzerine bir fırça yardımı ile zeytinyağı sürün ve haşhaşları serpin. Fırına verin ve otuz dakika pişirin. Lezzetli ekmeğiniz hazır, afiyet olsun.