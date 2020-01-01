Evde kendi ekmeğinizi yapmak ne zamandır aklınızda ancak vakit bulamıyordunuz. Karantina zamanlarından daha iyi bir zaman düşünülemez doğrusu. Hangi tariften başlasam diye düşünüyorsanız sarımsaklı ve kekikli ekmeğin lezzeti sizi çağırıyor.

Koronavirüs günlerinde hepimiz evde vakit geçirmeye başladık. Evde vakit geçirmenin en lezzetli yolu da mutfakta yeni tarifler denemek. Hem hijyeninden emin olduğumuz yemekleri yemek, hem de yeni tarifler denemek için en doğru zaman belki de şuan. Yemeğimizi evimizin hijyenik ortamında yaptık, peki ekmek? Siz de ekmeğini evde yapmak isteyenlerdenseniz, sizin için oldukça ilginç bir ekmek tarifimiz var: Sarımsaklı ve Kekikli Ekmek. Bu eşsiz lezzeti denedikten sonra bir daha dışarıdan ekmek almak istemeyeceksiniz. Kendi ekmeğinizi kendi ellerinizle yapma zevkine bir kez erişin; bir daha bırakamayacaksınız.

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Bu eşsiz lezzeti denedikten sonra bir daha dışarıdan ekmek almak istemeyeceksiniz.





Evde Ekmek Yapmak İçin Dört Sebep

Evde ekmek yapmak oldukça lezzetli bir hobi. Hele de şimdi… Ancak evde ekmek yapma fikrine sıcak bakmayanlar, üşenenler, erteleyenler için öncelikle neden “şimdi” olduğunu anlatmak istedik.

Evde vakit geçirmenin eğlenceli bir yolu: Koronavirüs ile hepimiz evlerimize çekilmişken, mutfak alanında kendimizi geliştirerek karantina sürecini pozitife çevirebiliriz.

Lezzetli bir hobi: Ekmek yapmak başlı başına bir dünya. İçine girdiğinizde kendinizi lezzetli bir yolculukta bulmuş olacaksınız. Birbirinden farklı ekmek tarifleri ile mideniz bayram edecek.

Trendler arasında: Evde kendi sağlıklı ekmeğini yapmak, ekmekte farklı lezzetler denemek uzun süredir trend. Bu trendi yakalamak için en doğru zaman.

Her şeyin başı hijyen: Kendi mutfağının hijyeni gibisi yok. Sokağa çıkma derdi olmadan, “acaba bu ekmek yeterince sağlıklı mı”, “biri dokundu mu” diye düşünmeden, kendi mutfağının hijyeninde kendi sağlıklı ekmeğini yapmak gibisi var mı?

Sarımsaklı ve Kekikli Ekmek İçin Gereken Malzemeler

Sarımsaklı kekikli ekmek için gereken malzemeler oldukça basit. Her evde bulunabilecek bu malzemeler ile rahatlıkla ekmeğinizi hazırlayabilirsiniz. Eğer haşhaş tohumu bulmakta zorlanırsanız hiç dert etmeyin, ekmeğiniz o olmadan da lezzetli olacaktır. Buyurun malzemeler:





Hamuru İçin

Bir su bardağı süt (oda sıcaklığında)

Bir paket kuru maya

İki yumurta

Bir çay bardağı zeytinyağı

Dört diş sarımsak

Bir çorba kaşığı kekik

Üç su bardağı buğday unu

Bir tatlı kaşığı şeker

İki çay kaşığı tuz





Üzeri İçin

İki çorba kaşığı zeytinyağı

Bir çorba kaşığı beyaz haşhaş tohumu





Sarımsaklı ve Kekikli Ekmeğin Hazırlanışı

Sütü bir karıştırma kabına aktarın ve içerisine bir paket kuru maya ekleyin. Maya tamamen eriyene kadar karıştırın. Maya eridiğinde kabı bir kenara alın ve on beş dakika bekletin. Beklerken sarımsakları ezin. Bekleyen mayalı süte yumurta kırın ve iyice çırpın. Sırasıyla zeytinyağı, şeker, tuz, kekik ve sarımsakları ekleyin ve karıştırın. Bu karışıma bir elek yardımı ile unu ekleyin. Katılaşan malzemelerinizi iyice yoğurun. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerine nemli bir bez örterek otuz dakika dinlenmeye bırakın. Otuz dakika sonra hamurunuzu biraz daha yoğurun ve dört büyük parçaya bölün. Parçaların her birini yuvarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamurları üzerine yerleştirin. Yeniden nemli bez örterek otuz dakika dinlendirin. Fırını 190 dereceye ayarlayın. Bekleyen hamurların üzerine bir fırça yardımı ile zeytinyağı sürün ve haşhaşları serpin. Fırına verin ve otuz dakika pişirin. Lezzetli ekmeğiniz hazır, afiyet olsun.

