Hazır yufka ile patatesli börek
8 kişilik
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Malzemeler
3 adet yufka
6 çorba kaşığı sıvıyağ
½ su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
6 adet orta büyüklükte patates
3 adet yumurta (1 yumurta sarısı üzerine sürmek için ayırın)
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
Karabiber
Çörekotu
Hazırlanışı
Patatesleri haşlayın, soyup rendeleyin.
Sıvıyağ, peynir, yumurta, süt, tuz,
karabiberi koyup iyice karıştırın. Üç
kısma ayırın. Bir yufkayı bütün olarak
serin. Bu karışımın üçte birine yufka
sürün. Diğer yufkaların da aralarına
sürerek üç yufkayı üst üste koyun. (En üste
de sürün) Yufkaları önce dörde, sonra
her parçayı tekrar dört parçaya kesip
16 parça elde edin. Parçaları geniş
kenarından başlayarak biraz gevşek
olarak sarın. Hemen pişirilecekse tepsiye
dizin. Üzerine 1 çorba kaşığı sıvıyağla
karıştırıp yumurta sarısı sürün, üzerine
çörekotu serpin. Fırında pişirin. Hemen
pişiremeyecekseniz üzeri kapalı olarak
buzlukta tutun. Pişireceğiniz zaman,
üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımı
sürerek çörekotu serpin ve fırına verin.