İçli köfte böreği

4-6 kişilik -



Hazırlanışı:

Kıymalı harç için önce kıymayı suyunu salıp tekrar çekene kadar güzelce kavurun. Daha sonra doğranmış soğan ekleyerek biraz daha kavurun. Baharatları ve cevizi de ekleyin. Bulguru ayıklayıp küçük bir kasede bir miktar sıcak suyla ıslayın ve şişip yumuşamasını sağlayın. Kıymalı harca bulguru da ilave edin. Yufkanın birini tezgaha serin, üzerine yumurtalı harçtan sürün. Bir kat daha yufka serip ona da harçtan sürün. Yufkayı 12 eşit parçaya kesin. Oluşan üçgenlerin geniş kısmına kıymalı harçtan koyup sarın. (Yumurtalı harç yetmeyecek olursa tamamen bitmeden önce üzerine yoğurt veya süt ilavesi yaparak çoğaltabilirsiniz) Sardığınız börekleri önce süte, sonra galeta ununa bulayın ve tepsiye dizin. Börekleri önceden ısıtılmış fırında 180-190°C‘de üstleri kızarana kadar pişirin.





Malzemeler4 adet yufka400 gr kıyma2 adet soğan½ çay bardağı ince bulgurTuzPul biberKarabiber½ su bardağı ceviz içiBörek harcı için:1 su bardağı yoğurt½ su bardağı sıvı yağ2 adet yumurtaBulamak için:Galeta unuSüt