Yumuşacık ısırgan otlu mantarlı pişi tarifi
Malzemeler:
20 gr yaş maya
2.5 su bardağı un
Yarım kahve fincanı ayçiçek yağı
Kıyılmış Frenk soğanı
Tuz
Su
İç harcı için
1 demet ısırgan otu
Yarım su bardağı kültür mantarı
Tuz
Kızartmak için ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
Yaş maya, un, ayçiçek yağı, Frenk soğanı ve tuzu hamur yoğurma kabına alın. Yavaşça su ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Yarım saat mayalanmaya bırakın. İç harcı için ısırgan otu ve mantarı zeytinyağında hafifçe kavurun. Tuzla tatlandırın. Mayalanmış hamuru ikiye ayırıp her iki hamuru da ince açın. İki hamurun arasına harcı yayın. Hamuru şekilli kalıpla kesin. Hamurları kızgın ayçiçek yağında kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.