Yumuşacık ısırgan otlu mantarlı pişi tarifi

Malzemeler:

20 gr yaş maya

2.5 su bardağı un

Yarım kahve fincanı ayçiçek yağı

Kıyılmış Frenk soğanı

Tuz

Su

İç harcı için

1 demet ısırgan otu

Yarım su bardağı kültür mantarı

Tuz

Kızartmak için ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Yaş maya, un, ayçiçek yağı, Frenk soğanı ve tuzu hamur yoğurma kabına alın. Yavaşça su ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Yarım saat mayalanmaya bırakın. İç harcı için ısırgan otu ve mantarı zeytinyağında hafifçe kavurun. Tuzla tatlandırın. Mayalanmış hamuru ikiye ayırıp her iki hamuru da ince açın. İki hamurun arasına harcı yayın. Hamuru şekilli kalıpla kesin. Hamurları kızgın ayçiçek yağında kızartın. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.