Hafif ve sağlıklı lezzetler arayanlar için nefis bir öneri...

Malzemeler

Krep için;

• 2 su bardağı un

• 2.5 su bardağı süt

• 3 adet yumurta

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1/2 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

• 1 adet soğan

• 400 gr mantar

• 500 gr ıspanak

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 100 ml krema

Beşamel sos için;

• 1 yemek kaşığı un

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1/2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 su bardağı süt

• Karabiber

• Tuz

Servis önerisi

• Bohça yapmak için Frenk soğanı kullanabilirsiniz.



Hazırlanışı

1 adet soğanı küçük küçük doğradıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ile kavurun. Soğanların rengi pembeleştikten sonra mantarları ekleyin. Bu süreçte tencerenin ağzını kapatmayın. Yüksek ısıda, mantarlar suyunu verip çekene kadar yaklaşık 5 dakika soğanlarla beraber pişirin. Karışım suyunu çektikten sonra doğranmış ıspanak, tuz ve karabiberi ekleyin. 2 dakika karıştırdıktan sonra pişirmeye devam edin. Son olarak kremayı da ekledikten sonra 2 dakika daha karıştırın ve kenara alın. Beşamel sos için; yarım yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin. İçine unu ekledikten sonra kavurmaya başlayın. Ardından sütü yavaş yavaş bir çırpma teli yardımıyla karışıma yedirin. Karabiber ve tuzu da ekledikten sonra kıvam alana kadar çırparak yaklaşık 10 dakika pişirin. Krep hamuru için; tüm malzemeleri derin bir kaba alın ve mikser yardımıyla çırpın. Orta ateşte, zeytinyağı ile yağladığınız tavaya bir kepçe karışımdan koyun ve kreplerinizi hazırlayın. Her krep öncesi tavanızı mutlaka yağlayın. Krep hamurlarının altını ve üstünü 1’er dakika pişirin. Krep hamuru, iç harç ve beşamel sos soğuduktan sonra bohçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Krepin ortasına 1 yemek kaşığı iç harç koyup, Frenk soğanı yardımıyla bohça şeklinde bağlayın. Bohça haline gelen kreplerin etrafını beşamel sos ile kaplayın. Bohça krepleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizdikten sonra ortalama 10 dakika boyunca 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



Not: Son aşamada rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilirsiniz.