Ispanaklı simit

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8 kişilik -

Malzemeler

400 gr ıspanak yaprağı

1 küçük küp şeklinde doğranmış beyaz soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 yumurta

150 gr beyaz peynir

1 büyük pastane simidi

Tuz, pul biber



Hazırlanışı

Fırını190 dereceye ayarlayın. Soğanı teflon tavada zeytinyağı ile pembeleştirin. Ispanakları ve tuzu ekleyin. Yüksek ateşte karıştırarak 6-7 dakika kavurun. Simidi ortadan ikiye bölün. Yumurtaları çırpın ve yarısını ıspanağa karıştırın. Ispanakları simitlerin üzerine yayın ve kalan çırpılmış yumurtayı çatalla ezdiğiniz peynirle karıştırıp simidin üzerine dökün. Pul biberi serpin ve fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak servis edin.