Ispanaklı simit
8 kişilik
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Malzemeler
400 gr ıspanak
yaprağı
1 küçük küp şeklinde
doğranmış
beyaz soğan
2 çorba kaşığı
zeytinyağı
4 yumurta
150 gr beyaz
peynir
1 büyük pastane
simidi
Tuz, pul biber
Hazırlanışı
Fırını190 dereceye ayarlayın.
Soğanı teflon tavada zeytinyağı ile
pembeleştirin. Ispanakları ve tuzu ekleyin.
Yüksek ateşte karıştırarak 6-7 dakika
kavurun. Simidi ortadan ikiye bölün.
Yumurtaları çırpın ve yarısını ıspanağa
karıştırın. Ispanakları simitlerin üzerine
yayın ve kalan çırpılmış yumurtayı çatalla
ezdiğiniz peynirle karıştırıp simidin üzerine
dökün. Pul biberi serpin ve fırında
15-20 dakika pişirin. Sıcak servis edin.