Kahvaltı için lezzetli tarif: Çıtır börek

Kahvaltı sofralarında yer verebileceğiniz çıtır börek tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları şöyle:

Malzemeler:

2 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

3 yufka





İç harcı için

200 g sosis

2 sivri biber

2 domates

2 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Kekik

Üzeri için

Susam



Hazırlanışı: