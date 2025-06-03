Menemen bitti, simit tartışması başladı! Vedat Milor Türkiye'nin en İyi simidinin hangi ilden olduğunu açıkladı
Türkiye'nin menemen tartışmasıyla yakından tanıdığı ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, bu kez de simit üzerinden yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Milor'un "Diğer şehirler alınmasın ama en iyisi..." diyerek işaret ettiği il, simit severler arasında yeni bir tartışma yarattı.
Aybüke Sengir
Vedat Milor, 2018 yılında 'Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur?' sorusuyla gündeme oturmuştu.
Sosyal medya hesabı X üzerinden anket düzenleyen Milor'un sorusuna yaklaşık yarım milyon insan yanıt vermişti.
Anket sonuçlarına göre yüzde 51 'soğanlı olur' derken, yüzde 49 ise 'soğansız olur' seçeneğini işaretlemişti.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Sosyal medyada yeni bir tartışma ortamı yaratan Vedat Milor, bu kez de konuyu simitten açtı. X hesabından bir paylaşım yapan Milor, takipçilerine en iyi simidin İzmit simidi olduğunu söyledi.
"İZMİT SİMİDİ DİYE BİR GERÇEK VAR"
Milor, paylaşımında şunları söyledi:
Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var. Milor paylaşımında ‘Zaman makineniz varsa, en iyi örneklerini eski İzmit tren istasyonunda taze simitleriyle vagon değiştiren hasır sepetli simitçilerde bulabilirsiniz. Hala var mı o Adapazarı - Haydarpaşa trenleri?