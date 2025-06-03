Menemen bitti, simit tartışması başladı! Vedat Milor Türkiye'nin en İyi simidinin hangi ilden olduğunu açıkladı

Vedat Milor, 2018 yılında 'Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur?' sorusuyla gündeme oturmuştu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden anket düzenleyen Milor'un sorusuna yaklaşık yarım milyon insan yanıt vermişti.

Anket sonuçlarına göre yüzde 51 'soğanlı olur' derken, yüzde 49 ise 'soğansız olur' seçeneğini işaretlemişti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada yeni bir tartışma ortamı yaratan Vedat Milor, bu kez de konuyu simitten açtı. X hesabından bir paylaşım yapan Milor, takipçilerine en iyi simidin İzmit simidi olduğunu söyledi.

"İZMİT SİMİDİ DİYE BİR GERÇEK VAR"

Milor, paylaşımında şunları söyledi: