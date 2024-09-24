Şef Mehmet Yalçınkaya'nın olay olan imza tabağı 'Okyanus'un fiyatı ortaya çıktı
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Mastercheff yarışmasında, yarışmacılara yaptırdığı imza tabağı 'Okyanus', sosyal medyada gündem oldu. Kısa bir süre sonra 'Okyanus' tabağının fiyatı ortaya çıktı.
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MasterChef Türkiye programının jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde yarışmacılardan imza tabağı 'Okyanus'u yapmasını istemişti.
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Ünlü şefin simit üzerine deniz mahsulleriyle yaptığı tabak, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
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ELEŞTİREN DE OLDU, BEĞENEN DE...
Ünlü şefin tabağını görenlerden hem beğenenler hem de eleştirenler oldu. Bazıları simidin üstünde balığı alakasız bulurken, bazıları da yenilikçi buldu.
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Eleştirilerin ardından, Mehmet Yalçınkaya'nın restoranının sosyal medya hesabında 'Okyanus' tabağının yapım aşamaları yayınladı.