Şef Mehmet Yalçınkaya'nın olay olan imza tabağı 'Okyanus'un fiyatı ortaya çıktı

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Mastercheff yarışmasında, yarışmacılara yaptırdığı imza tabağı 'Okyanus', sosyal medyada gündem oldu. Kısa bir süre sonra 'Okyanus' tabağının fiyatı ortaya çıktı.

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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın olay olan imza tabağı 'Okyanus'un fiyatı ortaya çıktı - Resim : 1

MasterChef Türkiye programının jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde yarışmacılardan imza tabağı 'Okyanus'u yapmasını istemişti.

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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın olay olan imza tabağı 'Okyanus'un fiyatı ortaya çıktı - Resim : 2

Ünlü şefin simit üzerine deniz mahsulleriyle yaptığı tabak, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın olay olan imza tabağı 'Okyanus'un fiyatı ortaya çıktı - Resim : 3

ELEŞTİREN DE OLDU, BEĞENEN DE...

Ünlü şefin tabağını görenlerden hem beğenenler hem de eleştirenler oldu. Bazıları simidin üstünde balığı alakasız bulurken, bazıları da yenilikçi buldu.

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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın olay olan imza tabağı 'Okyanus'un fiyatı ortaya çıktı - Resim : 4

Eleştirilerin ardından, Mehmet Yalçınkaya'nın restoranının sosyal medya hesabında 'Okyanus' tabağının yapım aşamaları yayınladı.