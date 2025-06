Bayramda en çok tercih edilen 5 baklava tarifi

Kurban Bayramı gelmişken geleneksel lezzetimiz baklavayı kendi mutfağınızda yaratmaya, o eşsiz kokuyu evinize doldurmaya ne dersiniz?

Gelin, hep birlikte bu tatlı yolculuğa çıkalım ve her lokması sevgiyle dolu, unutulmaz bir baklava hazırlayalım. İşte size evlerinizde yapabileceğiz 5 baklava tarifi...

Soğuk Baklava

Hazırlanma Süresi: 40 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 15 dakika

Kaç Kişilik: 8 Kişilik

· 1 paket hazır baklavalık yufka (800 gramlık paketlerden, yaklaşık 44 adet)

· 200 gram tereyağı

· 1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için:

· 2 su bardağı şeker

· 1,5 su bardağı su

· 3,5 su bardağı süt

· 1 paket vanilya

Arası için:

· 1 kase iri çekilmiş fıstık (isteğe göre fındık veya ceviz de kullanılabilir)

Üzeri için:

2 yemek kaşığı kakao



Yapılışı:

· Tencereye 2 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı su koyup kaynatın. Kaynadıktan sonra ocak kapatılır, 3,5 su bardağı süt ve 1 paket vanilya eklenip karıştırın, soğumaya bırakın.

· Küçük tavada 200 gr tereyağını eritin, köpükleri alın, ardından 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırın.

· Baklava yufkalarını fırın kabı boyutunda kesin, üzerini örtün.

· Fırın kabını yağ karışımıyla yağlayın.

· Yufkaları 3’er kat olacak şekilde dizip aralarına yağ sürün. 22 yufkayı serdikten sonra araya çekilmiş fıstık serpin.

· Kalan 22 yufkayı da aynı şekilde dizip yağlayın, en üste bol yağ sürün.

· Baklavayı dilimleyin, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

· Fırından çıkarıp 10 dakika dinlendirin.

Soğumuş sütlü şerbeti eşit şekilde dökün, çekene kadar bekleyin.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabında tamamen soğutun.

Servis öncesi üzerine kakao eleyip toz fıstık serpip servis yapın. Afiyet olsun.

Milföyden Baklava

Hazırlanma Süresi : 15 dakika

Pişirme Süresi : 30 dakika

Kaç Kişilik: 6 Kişilik

• 12 adet milföy hamuru

• 1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

• 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Şerbet için:

• 2 su bardağı toz şeker

• 2 su bardağı su

• 3-4 damla limon suyu

Üzeri için:

• Toz Antep fıstığı veya ceviz

Yapılışı:

• Bir tencereye su ve şekeri alın, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağı kısarak 10 dakika kadar pişirin. Ardından limon suyunu ekleyip karıştırın ve şerbeti soğuması için bir kenara alın.

• Milföy hamurlarını hafifçe un serpilmiş tezgaha yerleştirin, merdane ile hafifçe incelterek açın.

• Alt kat için milföy hamurlarını fırın tepsisine dizin. Üzerlerine eritilmiş tereyağını fırçayla sürün ve ardından dövülmüş ceviz ya da fındık serpiştirin. Üst kat olarak diğer milföy hamurlarını üzerine yerleştirin.

• Hamuru baklava dilimi şeklinde kesin. Kalan tereyağını da üst katlara sürün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üstü kızarana kadar yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

• Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğumuş şerbeti gezdirerek dökün. Şerbetini iyice çekmesi için bir süre dinlendirin.

• Servis ederken üzerini Antep fıstığı veya cevizle süsleyin ve servis edin.

Oklava Baklavası

Hazırlanma Süresi : 35 dakika

Pişirme Süresi : 40 dakika

Kaç Kişilik: 8 Kişilik

• 5.5 su bardağı un

• 1 çay bardağı su

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 1/2 limonun suyu

• 1 yemek kaşığı sirke

• 2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

• 300 g tereyağı

• 1/2 çay bardağı zeytinyağı

Şerbeti için;

• 4 su bardağı toz şeker

• 6 su bardağı su

Hamurları açmak için;

• 3 su bardağı nişasta

Yapılışı:

• Şeker ve suyu bir tencereye alın, kısık ateşte iyice kaynayıncaya kadar ısıtın. Kaynama esnasında limon suyunu ekleyin, 2 dakika daha kaynatıp ocaktan alarak soğumaya bırakın.

• Zeytinyağı, limon suyu, sirke ve yumurtaları bir kaba aktarın ve güzelce çırpın. Üzerine azar azar un ilave ederek yoğurun ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamurdan 12 beze oluşturun. Bezelerin üzerini örtüp yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Daha sonra her bezeyi nişasta serperek tek tek ince şekilde açın, aralarına ceviz serperek kat kat hazırlayın.

• Açtığınız yufkaları ortadan ikiye kesin. Her bir parçayı kenarından başlayarak oklavaya sarın ve iki ucundan tutarak ortaya doğru büzdürün. Sonrasında oklavayı içinden çıkarın ve hamurları büzülmüş şekilde tepsiye yerleştirin. Bıçakla yaklaşık 5 cm’lik parçalar halinde kesin.

• Eritilmiş tereyağını, tepsideki hamurların her yerine gelecek şekilde gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, üzeri güzelce kızarana dek 30–35 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirin ve ardından soğuyan şerbeti üzerine dökün. Tatlı soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Hazır Yufkadan Baklava

Hazırlanma Süresi: 1 saat

Pişirme Süresi: 35 dakika

Kaç Kişilik: 10 Kişilik

· 6 adet baklavalık yufka

· 400 gr tereyağı

· 600 gr Antep fıstığı içi (Çekilmiş)

· 700 gr şeker

· 400 gr su

· Yarım limon

Kaymak için:

· 1 lt süt

· 150 gr irmik

Yapılışı:

· Sütü kaynatın ve kaynadıktan sonra, yavaş yavaş 150 gram irmiği ekleyerek karıştırmaya devam edin. Karışım koyulaşınca ocaktan alıp soğuması için kenara bırakın.

· Tezgahınıza yufkayı tek kat halinde serin, kenarlarının düzgün olmasına dikkat edin. Ortasını parmaklarınızla pile yapar gibi hafifçe büzün.

· Yufkanın ortasına, aralarında yaklaşık 2 parmak boşluk kalacak şekilde, tepeleme tatlı kaşığı ile antep fıstığı yerleştirin. Bir yufkadan yaklaşık 6-8 adet midye baklava çıkacaktır. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın.

· Soğuyan kaymağı krema sıkma torbasına koyun ve fıstıkların üzerine, 1-1,5 cm çapında küçük toplar halinde sıkın. Pile yaparak hazırladığınız yufkanın üst kısmını kaymakla kapatın.

· Yufkanın kenarlarını, kaymak ve fıstık arasında kalacak şekilde üst üste getirin. Buradaki boşlukları parmak uçlarınızla iyice bastırarak kapatın ve tek tek midye şeklinde kesin.

Midyeleri ters çevirip tepsiye düzenli şekilde yerleştirin.

· Üzerlerine sıvı sadeyağı fırça yardımıyla sürün ve yağı çekmesi için 10 dakika bekletin.

· Fırını önceden 200 dereceye ayarlayın, sadece alt ısıtma fonksiyonunu açarak orta rafına tepsiyi yerleştirin. Yaklaşık 35 dakika, üzeri güzelce kızarana dek pişirin.

· Şerbet için, şeker ve suyu tencereye koyup karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin, bir dakika daha kaynatıp altını kısıp sıcak tutun.

· Fırından çıkan baklava tepsisinin üzerine sıcak şerbeti kepçe yardımıyla eşit şekilde dökün.

· Şerbeti çekip oda sıcaklığına geldikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Çikolatalı Baklava

Hazırlanma Süresi : 1 saat

Pişirme Süresi : 35 dakika

Kaç Kişilik: 20 Kişilik

Hamur için:

1 kg buğday unu

120 gr kakao

3 adet yumurta

200 gr su

13 gr tuz

buğday nişastası

İç harcı:

550 gr sade yağ

300 gr çikolata

Şerbeti için:

900 gr pancar şekeri

600 gr su. 2 veya 3 damla limon suyu

Yapılışı:

. Buğday unu, yumurta, tuz ve kakao karıştırılarak hamur elde edilir.

Hamur dinlendikten sonra eşit bezelere ayrılarak sırasıyla açılımı gerçekleştirilir.

. Alt döşeme sırasında 20 kat yufka tepsiye dizilir. 20 kat yufka sonrasında çikolata sürülür.

. Üstüne 20 kat daha yufka serilen tepsi, kesim aşamasına geçer ve sade yağla buluşturulur.

. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirilir.

Daha sonra baklavanın soğumasına izin verilmeden, 108-110 derecedeki şerbetle buluşturulur. Sonrasında soğumaya alınır. Afiyet olsun.