Keçi peyniri ve ıspanaklı Ravioli tarifi

Malzemeler:

Ravioli hamuru için

• 250 gr çok amaçlı un

• 250 gr semolina (makarnalık durum buğdayı unu)

• 5 adet yumurta

Ravioli iç harcı için

• 1/2 kg yıkanıp ayıklanmış ıspanak

• 1 adet soğan

• 1 diş sarımsak

• 10 ml zeytinyağı

• 1/2 kg keçi peyniri

• 3 gr karabiber

• 2 ml trüf mantarlı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Ravioli için hamur malzemelerini yoğurun ve homojen bir kıvam elde edince streç filme sararak en az 1 saat en fazla 6-12 saat buzdolabında dinlendirin (Bu süreden sonra içindeki yumurta dolayısıyla hamur kararmaya başlar). İç karışımı için ıspanağı soğan ve sarımsak ile kavurun ve soğumaya bırakın, ardından keçi peyniri ve trüflü zeytinyağı ile robotta homojen bir kıvam elde edene kadar çekin. Harcı 15 gramlık porsiyonlara bölün, elinizle yuvarlayın ve bastırarak yassı hale getirin. Makarna hamurunu, makarna makinesinde 1 mm kalınlığında açın. İstediğiniz şekil ve boyutta kalıplar ile kesin, bir tarafın üzerine az yumurta beyazı sürüp harcı koyduktan sonra diğer hamur ile içinde hava kalmayacak şekilde kapatın. Ravioliyi kaynar suda 3 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.



Sunum önerisi

Pancar kreması

• 2 adet pancar

• 1/2 soğan

• 1 diş sarımsak

• 3 gr tuz

• 1 gr karabiber

• 50 ml krema

Pancarları, soğan ve sarımsağı kaynar suda pişirin. Kabuklarını soyduktan sonra mutfak robotuna yerleştirin. Tuz, biber ve çiğ kremayı ekleyip homojen bir kıvam elde edene kadar parçalayın.