Köfteli Anadolu pizza tarifi

Malzemeler:

3.5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kekik

Üzeri için

Yarım su bardağı kavurma

12~15 fıstıklı misket köfte

6~7 dilim pastırma

1 sarı biber

4~5 arpacık soğan

4~5 kurutulmuş domates

150 g civil peyniri (Erzurum yöresi)

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı kimyon

Fıstıklı köfte için

500 g kıyma

1 soğan

3~4 tutam maydanoz

2 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı tuzsuz Antep fıstığı

Kimyon

Karabiber

Tuz



Hazırlanışı:

Ilık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin. Tuz ve zeytinyağı ekleyin. Unu azar azar ve eleyerek ilave edin ve 5 dakika yoğurun. Gerekirse un ekleyin. Üzerini örterek mayalanmaya bırakın. Fıstıklı köfte için kıymayı, rendelediğiniz soğanı, galeta ununu, ince doğranmış maydanozu ve biber salçasını bir karıştırma kabına alarak yoğurun. Antep fıstıklarını ekleyin. Tuz ve baharatlarını ilave edip iyice yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından küçük parçalar koparın. Elinizde yuvarlayarak misket şekli verin. Dinlenen pizza hamurunu unlanmış tezgahta elinizle bastırarak merdane ile açın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Sosu için tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp hamurun üzerine yayın. Fıstıklı misket köfteleri, kavurmayı, küp doğradığınız sarı biberi ve baharatları pizzanın üzerine ekleyin. 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp rendelenmiş civil peynirini ve ortadan ikiye kestiğiniz arpacık soğanlarını serpip peynir eriyene kadar tekrar pişirin. Sıcak servis yapın.