Nefis bir yaz lezzeti kuruyemişli tart tarifi

Malzemeler:

1 yumurta

125 gr soğuk margarin

1 kahve fincanı toz şeker

Yarım paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Krema için

7.5 yemek kaşığı toz şeker

3 su bardağı süt

4 yemek kaşığı un

50 gr tereyağı

1 kahve fincanı krema

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

Süslemek için

Ceviz

Badem

Fındık

Antep fıstığı

Hazır çikolata sosu



Hazırlanışı:

Soğuk margarini hamur yoğurma kabına alın. Yumurta, kabartma tozu, toz şeker ve unu ekleyip hızlı hareketlerle yoğurun. Hamuru tart kalıbından daha büyük olacak şekilde açın. Yağlanmış tart kalıbının içine yerleştirin. Hamurun kabarmaması için üzerine çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında hamur hafifçe kızarana kadar pişirin. Servis tabağına alıp soğutun. Krema için, süt, un, şeker, vanilya ve yumurta sarısını bir tencereye alın ve çırpma teliyle çırpın. Karışımın topaklanmaması için tahta kaşıkla sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alıp tereyağı ve kremayı ekleyin. Karıştırarak soğutun. Soğuyan kremayı tart hamurunun üzerine yayın. Fırında hafifçe kavrulmuş ceviz, badem, fındık ve Antep fıstığını (dilediğiniz miktarda) kremanın üzerine serpin. Üzerine hazır çikolata sosu gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.