Nefis bir yaz lezzeti kuruyemişli tart tarifi
Malzemeler:
1 yumurta
125 gr soğuk margarin
1 kahve fincanı toz şeker
Yarım paket kabartma tozu
2 su bardağı un
Krema için
7.5 yemek kaşığı toz şeker
3 su bardağı süt
4 yemek kaşığı un
50 gr tereyağı
1 kahve fincanı krema
1 yumurta sarısı
1 paket vanilya
Süslemek için
Ceviz
Badem
Fındık
Antep fıstığı
Hazır çikolata sosu
Hazırlanışı:
Soğuk margarini hamur yoğurma kabına alın. Yumurta, kabartma tozu, toz şeker ve unu ekleyip hızlı hareketlerle yoğurun. Hamuru tart kalıbından daha büyük olacak şekilde açın. Yağlanmış tart kalıbının içine yerleştirin. Hamurun kabarmaması için üzerine çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında hamur hafifçe kızarana kadar pişirin. Servis tabağına alıp soğutun. Krema için, süt, un, şeker, vanilya ve yumurta sarısını bir tencereye alın ve çırpma teliyle çırpın. Karışımın topaklanmaması için tahta kaşıkla sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alıp tereyağı ve kremayı ekleyin. Karıştırarak soğutun. Soğuyan kremayı tart hamurunun üzerine yayın. Fırında hafifçe kavrulmuş ceviz, badem, fındık ve Antep fıstığını (dilediğiniz miktarda) kremanın üzerine serpin. Üzerine hazır çikolata sosu gezdirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.