2016'ya leziz başlangıç için!

Kurabiye hamuru için malzemeler:

2 su bardağı un

1/4 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı toz tarçın

50 gr margarin ya da tereyağı



Hazırlanışı:

Tüm malzemeyi karıştırıp yoğurarak hamur haline getirin. İnce bir şekilde açıp yıldız kalıpları ile kesin. 160 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Kurabiyeler pişip soğuduktan sonra üzerlerine marshmallow sıkarak süsleyin.

Marshmallow tarifi: 1 su bardağı su ve 1 su bardağı toz şekeri birlikte kaynatın. Önceden soğuk suda ıslatıp elinizle süzdüğünüz 4 adet yaprak jelatini ve yarım çay kaşığı vanilyayı ilave edip mikserde karıştırarak kabartın.



*EvBahçe dergisinden alınmıştır.

