Sahrap Soysal'dan sağlıklı ve lezzetli Akdeniz keki

Malzemeler

1 avokado

3 muz

3 yumurta

3 yemek kaşığı bal

2 paket vanilya

1 su bardağı çok ince çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı tam buğday unu (veya kepekli, çavdarlı, yulaflı un)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat



Hazırlanışı

Önce avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın ve küp küp doğrayarak derin bir kabın içine aktarın. Muzları soyup doğrayarak üzerine ilave edin. Mikserin yüksek devriyle meyveleri püre haline getirin. Oda sıcaklığındaki yumurtaları tek tek ekleyip, mikserle 3-4 dakika çırpmaya devam edin. Balı, vanilyayı, ceviz içini ve unu ilave ederek yine 3-4 dakika çırpın. En son kabartma tozu ile karbonatı ekleyin ve 1-2 dakika daha mikserle çırpın. 25-30 cm çapındaki kek kalıbınızı sıvıyağa batırdığınız fırçayla iyice yağlayın ve kek hamurunu içine aktarın. Fırını 160 dereceye alt-üst konuma getirip 10 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında keki en az 60-65 dakika pişirip çıkarın.