Patlıcanlı rulo börek

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- kişilik -

Malzemeler

500 gr un

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1.5 çay bardağı süt

Buğday nişastası

1 paket kabartma tozu

Tuz

İç harcı için:

2 bostan patlıcanı

1 su bardağı ayçiçek yağı

Sosu için

30 gr tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Krema sosu:

250 ml krema

Yarım su bardağı yoğurt

1 tutam tuz



Hazırlanışı:

Fırını 220 derecede ısıtın. Bostan patlıcanlarını çatal yardımıyla birkaç yerinden delin. Sıcak fırında patlıcanları közleyin. Soğuduktan sonra kabuklarını soyun ve bıçakla küçük parçalara bölün. Tereyağını tencerede eritin unu ekleyip hafif sararana kadar kavurun. Sütü yavaşça karıştırarak ekleyin. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin ve ocaktan alıp soğutun. Hazırladığınız beşamel sosu közlenmiş patlıcanlarla karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin. Yufkanın birini tezgaha yayın. Fırça yardımıyla yufkanın her yerine yağ sürün. İkinci yufkayı üzerine yayın ve dört büyük üçgene bölün. Geniş kısımlara hazırladığınız iç harçtan koyun ve geniş sigara böreği gibi sarın. Fırını 200 derecede ısıtın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine börekleri dizin. Yumurta sarısını ayçiçek yağı ile çırpın ve böreklerin üzerine sürün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Yanında krema sosuyla birlikte servis yapın.

Krema sosu için:

Krema, yoğurt ve tuzu tencereye alın. İyice karıştırdıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Dilerseniz baharatla tatlandırıp servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



