Su böreği
8-10 kişilik
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Malzemeler
Hamuru için
5 su bardağı un
5 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
250 gr sade yağ (tereyağı)
1 çay bardağı su
İçi için
½ kg peynir
1 demet maydanoz
Hazırlanışı
Yumurtaları, su, tuz ve unla karıştırarak katı
bir hamur yapın. On bezeye ayırın. Nemli
bez altında 20 dakika dinlendirin. Bezeleri
1 mm kalınlığında tek tek açın. (İki yufkayı
böreğin altında ve üstünde kullanılmak
üzere ayırın.) Açılan yufkaları dörde bölün.
Büyük bir tencereye su, tuz ve bir yemek
kaşığı zeytinyağı koyarak kaynatın. Su
kaynayınca yufkaları kaynayan suya birer
birer atıp 2-3 dakika haşlayın. Delikli
kepçe ile alıp içinde soğuk su olan kaba
atın. Sonra ters çevrilmiş delikli süzgecin
üzerine koyarak temiz bir bezle suyunu
alın. Fırın tepsisini bolca yağlayın. En alta
bir adet kuru yufka serin. Onun üzerine
de haşlanmış yufkaların yarısını serin.
Araya peynirli iç döşeyin. Kalan haşlanmış
yufkaları peynirin üzerine serin. Eritilmiş
sadeyağı aralarına serpiştirin. En üste kuru
yufkayı kapatıp, üzerine sadeyağ gezdirin
ve kızgın fırında pişirin.