20 dakikada yemeye hazır çok lezzetli bir kurabiye

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yumuşak tereyağı

4 yemek kaşığı bal

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı kakao

1/2 paket kabartma tozu

1 su bardağı tam buğday unu



Hazırlanışı:

Tereyağı, yumurta ve balı karıştırın. Karışıma kuru malzemeleri de ekleyip ele yapışmayan bir hamur yapın. Hamurdan minik parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin. 180 derecede ısıtılmış fırında 12 dakika pişirdiğiniz kurabiyeleri oda sıcaklığında soğuduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.