Tuzlu lokma
Tuzlu lokma tarifi
4 kişilik
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Malzemeler
1 çay bardağı yoğurt
1 yumurta
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı un
2 sosis
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Kızartmak için ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
Yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve unu hamur yoğurma kabına alın. İyice yoğurun. Sosisi küp doğrayın. Rendelenmiş kaşar peyniriyle karıştırın. Hamurdan yarım yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp içine sosisli harçtan ekleyin. Yuvarlayıp kızgın ayçiçek yağında kızartın. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.