Valide sultan böreği

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5 kişilik -

Malzemeler

5 adet yufka

3 adet soğan

1 su bardağı süt

1 su bardağı maden suyu

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı ceviz

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı zeytinyağı

2 adet yumurta

Tuz, karabiber,

Çörek otu



Hazırlanışı

Soğanları halka halka doğrayıp iki çorba kaşığı su ile soteleyin. Suyunu çekince 1 çorba kaşığı margarin koyup kavurun ve ateşten alın. İçine 1 su bardağı dövülmüş ceviz, 1 çay kaşığı kabartma tozu, tuz ve karabiber koyup karıştırın. Başka bir kasede 1 su bardağı süt, 1 su bardağı soda, 1 çay kaşığı kabartma tozu, yumurtalar ve 1 su bardağı ayçiçek yağını karıştırın. Yağlanmış tepsiye ilk yufkayı yayın ve u¨zerine sütlü karışımdan gezdirin. Üzerine ikinci yufkayı yaydıktan sonra soğanlı harcı koyup üzerine üçüncü yufkayı serin. Üçüncü

yufkanın üzerine sütlü karışımdan gezdirip dördüncü yufkayı serin. Bu yufkanın üzerine soğanlı harç koyup beşinci yufkayı serin. Son yufkanın üzerine çok az sütlü karışımdan sürüp üzerine çörek otu serpin. 200 derece fırında pişirip servis edin.