Vişneli ve bademli tart

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemler

1.5 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 tutam tuz

125 gr tereyağı

1 yumurta sarısı

Üzeri için

1 su bardağı badem

1 yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 tutam tuz

30 gr tereyağı

1.5 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış vişne



Hazırlanışı:

Un, tereyağı, tuz, pudra şekeri ve yumurta sarısını hamur yoğurma kabına alıp yoğurun. Streç filme sarıp buzdolabında 1 saat bekletin. Hamuru içleri yağlanmış tart kalıplarına düzgün bir şekilde yayın. üzerlerine yağlı kağıt yayıp kuru bakliyat serpin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Yağlı kağıt ve kuru bakliyatları kaldırıp oda ısısında ılındırın. Badem, şeker ve tuzu mutfak robotunda un haline gelene kadar karıştırın. Tereyağını ve yumurtayı da ekleyip yumuşak bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Karışımı tart hamurlarının üzerine paylaştırıp üzerlerini spatula yardımıyla düzeltin. üzerine vişneleri dizin. 180 derecedeki fırında 20 dakika daha pişirin. Üzerine file Antep fıstığı serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.