Yılbaşı için geri sayım başlasın!

Malzemeler

Kurabiye ve tart hamuru için

2 su bardağı un

1/4 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta, yarım çay kaşığı toz tarçın

50 gr margarin ya da tereyağı



Hazırlanışı

Tüm malzemeyi karıştırıp yoğurarak hamur haline getirin. İnce bir şekilde açıp farklı boyutlardaki yıldız kalıpları ile kesin. 160 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Aynı hamuru kullanarak tart kalıbına hamur açın ve yine 160 derece ısıtılmış fırında pişirin.



Kestaneli pastacı kreması (tartın içine koymak için)

Malzemeler

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı un

1 adet yumurta

1/2 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı haşlanmış kestane.

Hazırlanışı: Yumurta sarısını çırpmaya başlayın, şeker ekleyip çırpmaya devam edin, un ve vanilya ekleyip çırpın ve son olarak süt ekleyip çırpın. Bir tencereye alıp orta ateşte kıvam alana kadar durmaksızın karıştırarak pişirin.

Tartın hazırlanışı: Pastacı kreması piştikten ve soğuduktan sonra haşlanmış kestaneleri robottan geçirerek ya da çatalla ezerek kremanın içine ekleyin. Pişmiş ve soğumuş tart kalıbının içine kremayı doldurun. Yıldız kurabiyeleri üzerine yerleştirip pudra şekeri serperek süsleyin.





* EvBahçe dergisinden alınmıştır.

