Hem kolay hem çok lezzetli: Airfryer’da çikolata parçacıklı kurabiye tarifi
Airfryer son dönemin en çok ilgi gören mutfak aletlerinden... Airfryer ile kolay ve lezzetli tarifler yapmak mümkün. Bu kez airfryer ile çikolata parçacıklı kurabiye tarifinin detaylarına bakıyoruz.
Lezzet’in mutfağında Şef Başak Öngel Demirkale airfryerda çikolata parçacıklı kurabiye tarifini paylaşıyor. Çay ve kahvenin yanında tüketilebilecek bu kurabiyelerin yapımı çok kolay, tadı ise oldukça lezzetli.
Malzemeler:
100 gr tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Çikolata parçacıkları