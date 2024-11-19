Americano nasıl yapılır? Evde sıcak ve soğuk Americano yapımı

Espresso biraz sert geldiğinde, sütlü bir şey de istemediğinizde şöyle siyah bir kahve içip zengin bir tad almak istiyorsanız, Americano tam size göre. Love Me Coffee, sıcak ve soğuk Americano tarifini paylaşıyor.

Americano nedir nasıl ortaya çıktı?

Caffè Americano (İtalyanca telaffuz: [kafˈfɛ ameriˈkaːno]) ya da Americano (İtalyanca: caffè americano ya da Amerikan İspanyolcası: café americanonun kısaltılmış hali. Kelime anlamı ile Amerikan kahvesi.) Sıcak su ekleyerek espresso kaynatmak yöntemi ile hazırlanan kahve çeşidi. Bu yöntem ile filtre kahveden farklı bir tat elde edilirken kahvenin sertliği korunur. Americano'nun sertliği eklenen espresso ve suyun miktarına göre değişir.

İtalya'da caffè americano sıcak sulu espresso anlamına gelebileceği gibi filtre kahve anlamına da gelebilir.

Savaş sırasında İtalya'da espresso içen amerikalı askerlerin kahveyi çok sert bulmasıyla espressoyu sıcak suyla yumuşatılmasıyla ortaya çıkmıştır.

Sıcak Americano Tarifi

355 ml hacmindeki bir bardak için:

Espresso makinenizle 2 shot espresso çekin. 355 ml hacmindeki bardağa espressonuzu boşaltın. Ardından bardakta 2 parmak boşluk kalana dek 92 derece suyu ilave edin. İşin sırrı suyun derecesinde saklı…

Iced Americano - Buzlu Americano Tarifi

414 ml hacmindeki bir bardak için:

Bardağa bir kürek dolusu ya da buz küplerinin büyüklüğüne göre 5 ila 8 küp buz ekleyin. Üzerine 4 parmak bozluk kalana kadar soğuk su ekleyip ardından 2 shot espressoyu ilave edin. Afiyet olsun!