Ananas, misket limon, yer elması
Bu lezzetli ve etkileyici içecek, sindirim sistemindeki iltihaplanmaların tedavisine yardım eder.
- kişilik
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Ananas suyu, içerdiği bromelainle -bir çeşit proteinlerin sindiriminde
kullanılan enzim- hydroklorik asidin fazla salgılanmasını
engeller, misket limon ve yer elmasından azami besini almanızı
sağlar. Bazik özelliği ile misket limonu karaciğer ve böbrekleri
temizlediği gibi mide yanması gibi rahatsızlıkları engeller.
Yer elması ise ülsere iyi geldiği gibi dolaşımı
hızlandırır.
Tarifi
1 adet ananas, kabukları
soyulmuş ve doğranmış,
1 adet kabuğu soyulmuş ve
doğranmış misket limon,
1 adet doğranmış yer elması.
Tümünün blendırda suyunu
sıkın ve karıştırın, sonra hemen
için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B6, C, E,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
bakır, demir, magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum bioflavonoidler,
bromelain ve limonin.