Ananas, misket limon, yer elması

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Bu lezzetli ve etkileyici içecek, sindirim sistemindeki iltihaplanmaların tedavisine yardım eder.

- kişilik -

Ananas suyu, içerdiği bromelainle -bir çeşit proteinlerin sindiriminde kullanılan enzim- hydroklorik asidin fazla salgılanmasını engeller, misket limon ve yer elmasından azami besini almanızı sağlar. Bazik özelliği ile misket limonu karaciğer ve böbrekleri temizlediği gibi mide yanması gibi rahatsızlıkları engeller. Yer elması ise ülsere iyi geldiği gibi dolaşımı hızlandırır.



Tarifi

1 adet ananas, kabukları soyulmuş ve doğranmış, 1 adet kabuğu soyulmuş ve doğranmış misket limon, 1 adet doğranmış yer elması.



Tümünün blendırda suyunu sıkın ve karıştırın, sonra hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B6, C, E, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum bioflavonoidler, bromelain ve limonin.